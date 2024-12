Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bouwketen en auto’s in brand in Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn is na middernacht brand uitgebroken in bouwketen aan de Wederikstraat. Het vuur is overgeslagen naar geparkeerde auto’s en de brandweer heeft flink opgeschaald.

Op beelden die Omroep West deelt is te zien dat de vlammen metershoog uit de bouwketen slaan. Niet ver van de vuurzee staat een flatgebouw in de steigers.

ANP

Vorige Volgende

Reacties