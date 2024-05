Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man die Baudet sloeg in België komt niet voor de rechter

De Oekraïner die Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vorig jaar sloeg met een paraplu in België, hoeft volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad niet voor de rechter te verschijnen. De 33-jarige man krijgt wel een waarschuwing en mag de komende tijd geen andere strafbare feiten plegen.

Baudet was in oktober aangevallen toen hij een lezing kwam geven in Gent. Hij werd plots geslagen door een man die daarna ter plekke is overmeesterd door de politie. De Nederlandse politicus liep volgens zijn partij een lichte hersenschudding op door de aanval. De politiediensten hebben de verdachte uitgebreid verhoord.

Het parket heeft inmiddels aan Het Nieuwsblad laten weten de man „een waarschuwing met pretoriaanse voorwaarden op te leggen”. Dit betekent dat er geen strafvervolging komt als hij voldoet aan bepaalde voorwaarden. „Mocht de verdachte binnen redelijke termijn nieuwe feiten plegen, dan zal hij alsnog voor de correctionele rechtbank worden gedagvaard.”

