Grote ravage bij wooncomplex Rotterdam door brand

De brand die maandagavond uitbrak bij een appartementencomplex aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid heeft veel schade aangericht, meldt een fotograaf ter plaatse. Ook is er zeker een gewonde overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Eerder had de veiligheidsregio het over meerdere gewonden. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Eerder meldde de veiligheidsregio al dat tientallen ramen van woningen zijn gesneuveld. Volgens de verslaggever zijn zeker twintig woningen niet meer bewoonbaar. Ook meldt hij dat hulpdiensten bezig zijn een vuurwerkloods die in de buurt staat leeg te ruimen.

De brand ontstond doordat een explosie plaatsvond in een auto onder het wooncomplex. Door de kracht van de knal werd de auto uit zijn garagebox geblazen en kwam op straat terecht. Volgens de fotograaf zijn naast de box waar de explosie was ook 2 andere boxen onder het complex volledig aan het uitbranden.

De brandweer is momenteel bezig de brand te blussen. De bewoners van het appartementencomplex staan buiten. De fotograaf laat weten dat zij naar een opvanglocatie worden gebracht.

De explosie was op kilometers afstand te horen. De veiligheidsregio meldt dat er een NL-Alert is verstuurd omdat er veel rook vrijkomt. Mensen worden opgeroepen om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De politie kan nog niks zeggen over de aard van het incident en onderzoekt wat er is gebeurd.

ANP

