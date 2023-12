Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders hebben voor zo’n 105 miljoen euro vuurwerk ingekocht

Nederlanders hebben dit jaar voor zo’n 105 miljoen euro siervuurwerk aangeschaft, schat de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Dat is 5 miljoen minder dan vorig jaar, toen de branche een recordomzet van 110 miljoen euro draaide. Volgens Leo Groeneveld, de voorzitter van de branchevereniging voor vuurwerkimporteurs en groothandelaren, laten de cijfers van dit jaar zien dat „Nederland onverminderd vuurwerkgek is”.

De recordomzet van vorig jaar werd beschouwd als een uitschieter. In de twee voorgaande coronajaren gold een landelijk vuurwerkverbod, waarna mensen meer geld uitgaven aan vuurwerk toen dat eenmaal weer mocht. „Maar het enthousiasme is onverminderd groot”, zegt Groeneveld. „Dit is onvoorstelbaar.”

Want de omzet is dit jaar misschien kleiner, er is wel meer vuurwerk aangeschaft, legt Groeneveld uit. De omzetdaling komt doordat er door het slechte weer minder kindervuurwerk is verkocht dan normaal. Siervuurwerk is juist meer verkocht.

Onwaarschijnlijk

Dat ziet hij ook terug in een toegenomen onlineverkoop, die dit jaar zo’n 50 miljoen euro bedroeg. Daarnaast hebben Nederlanders aanzienlijk meer vuurwerk in Duitsland aangeschaft, voor zo’n 30 miljoen euro dit jaar tegenover 20 miljoen in het verleden. „Duitse vuurwerkwinkels dicht bij de grens zijn echt helemaal leeg”, zegt Groeneveld. De verkoop in België aan Nederlanders komt uit op zo’n 5 tot 10 miljoen euro, schat hij.

Zaterdag is de laatste dag dat vuurwerk mag worden verkocht. Omdat 31 december op een zondag valt, wordt er dan geen vuurwerk verkocht. Veel winkels zijn volgens Groeneveld nog tot laat in de avond open, sommige zelfs tot middernacht. De uiteindelijke omzet zal daarom nog enkele miljoenen hoger uitvallen, maar het is onwaarschijnlijk dat het record van 2022 wordt verbroken.

Het vuurwerk mag alleen worden afgestoken op oudejaarsavond en -nacht, tussen 18.00 en 02.00 uur.

ANP

