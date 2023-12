Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kamminga (VVD) ziet af van kandidatuur voorzitterschap Kamer

VVD-Kamerlid Roelien Kamminga gaat zich niet kandideren voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Dat bevestigt Kamminga, na berichtgeving door Nieuwsuur. Tot nu toe hebben twee kandidaten zich voor het voorzitterschap gemeld. Het gaat om Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) en Martin Bosma van de PVV.

„Het is belangrijk dat er wat te kiezen valt”, zegt Kamminga tegen het ANP. De twee Kamerleden die zich hebben gekandideerd zijn in haar ogen „goede kandidaten. Ze hebben alle twee ervaring als voorzitter en als lid van het presidium.” Dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.

Het is een „persoonlijke afweging” geweest om af te zien van een mogelijk voorzitterschap, zegt Kamminga.

Het Kamerlid werd de afgelopen tijd genoemd als mogelijke kandidaat. Ze is nu ondervoorzitter van de Tweede Kamer.

Tot dinsdagochtend tien uur kunnen Kamerleden zich kandidaat stellen. Donderdag stemt de Kamer over een nieuwe voorzitter.

