Ernstig ongeluk bij Neherkade in Den Haag

Op de kruising van de Neherkade en de Calandstraat in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ernstig ongeluk gebeurd. Dat melden diverse plaatselijke media op X. Twee auto’s botsten op elkaar. Er vielen meerdere gewonden, aldus Regio 15.

De brandweer en twee ambulances waren ter plaatse om bijstand te verlenen.

De Neherkade en de Calandstraat werden afgesloten voor doorgaand verkeer en de zwaar beschadigde auto’s zullen worden weggesleept door een bergingsbedrijf.

ANP

