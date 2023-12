Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Malik Azmani opnieuw VVD-lijsttrekker voor Europese verkiezingen

Malik Azmani is opnieuw lijsttrekker voor de VVD bij de Europese verkiezingen in juni. De migratiespecialist en tweede man van de liberale Renew-fractie in het Europees Parlement gaat op voor zijn tweede termijn als Europarlementariër.

De 47-jarige Azmani voerde de VVD bij de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019 ook aan. De VVD kreeg toen vier zetels, twee minder dan winnaar PvdA. Samen met D66 belandden de VVD’ers in de liberale Renew-fractie, waarvan ze de rechterflank vormen.

Azmani was voor hij naar Brussel vertrok negen jaar lang Tweede Kamerlid en werkte eerder onder meer bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij wil zich „blijven inzetten” voor het „sterke Europa” dat „Nederland nodig heeft”. In de Europese samenwerking stonden volgens hem „vooral de markt, munt en democratische waarden” centraal, maar door de onrust in de wereld zou veiligheid daarbij zijn gekomen.

De inwoners van de 27 EU-landen kiezen van 6 tot 9 juni een nieuw Europees Parlement, dat meebeslist over Europese wetgeving. Nederland gaat op donderdag 6 juni naar de stembus.

ANP

