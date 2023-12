Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Agent die op boer Jouke schoot, krijgt taakstraf van 80 uur opgelegd

De agent die in juli vorig jaar tijdens een boerenprotest in Heerenveen op de jonge tractorbestuurder Jouke schoot, is vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De rechtbank in Utrecht acht de agent schuldig aan poging tot doodslag.

Bij het boerenprotest tegen het stikstofbeleid langs de A32 bij Heerenveen schoot de agent op 5 juli 2022 gericht op de trekker waarin de toen 16-jarige Jouke zat. De kogel raakte de jonge Fries niet, maar wel de cabine van de rijdende trekker. De kogel kwam terecht in de deurstijl.

„De verdachte heeft op korte afstand gericht op de tractorcabine geschoten”, aldus de rechtbank. „Het kan niet anders dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op overlijden van de bestuurder heeft aanvaard.”

Vérstrekkende gevolgen

De rechtbank vindt dat de agent „in de hectiek een beoordelingsfout” heeft gemaakt „die vérstrekkende gevolgen heeft gehad voor Jouke en die heel anders had kunnen aflopen. Het feit dat er op hem is geschoten, is een heftige gebeurtenis voor hem geweest”.

Het Openbaar Ministerie had alleen een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist. Maar die straf vond de rechtbank geen recht doen aan de gebeurtenissen. Er is ten onrechte gericht met een dienstwapen geschoten. Daarom moet ook een onvoorwaardelijke straf volgen, redeneert de rechtbank.

Teleurgesteld

Jouke was vrijdag niet bij de uitspraak aanwezig. De verdachte, die anoniem is gebleven, evenmin. Tijdens de strafzaak verklaarde de agent in de rechtbank dat hij „in een grote hectiek” zijn vuurwapen heeft getrokken. Dat deed hij omdat hij vreesde dat hijzelf of omstanders gewond zouden raken. „Ik dacht die dendert over mij heen of over een ander”, zei hij. De rechtbank ziet daar echter geen aanwijzingen voor: „De verdachte bevond zich tijdens het lossen van het schot niet in de directe rijrichting van de tractor. Ook blijkt niet dat er gevaar bestond dat Jouke op anderen zou inrijden.”

„Van de verdachte mocht, als ervaren en getrainde politieagent, worden verwacht dat hij de situatie voldoende kon overzien, ondanks de hectiek van het moment”, oordeelt de rechtbank.

De rechters erkennen dat de veroordeling grote gevolgen heeft voor de verdachte, die bijna met pensioen gaat. Advocaat Tjalling van der Goot zegt in een reactie dat de politieman zijn baan kan behouden: „Hij heeft een uitstekende staat van dienst”. De agent reageerde volgens hem „teleurgesteld” op het vonnis. De raadsman mist in het vonnis hoeveel dreiging van de tractoren uitging. Hij weet nog niet of er een hoger beroep volgt.

ANP

