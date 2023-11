Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yeşilgöz ontkent dat haar strategie PVV grootste heeft gemaakt

VVD-leider Dilan Yeşilgöz ontkent dat de campagnestrategie van haar partij de PVV de grootste heeft gemaakt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zegt ze bij RTL en de NOS.

Yeşilgöz sloot de PVV niet uit voor samenwerking. Partijleider Geert Wilders stelde zich vervolgens in debatten minder radicaal op, en zegde onder meer toe zijn islamstandpunten in „de ijskast” te zetten. De partij steeg vervolgens hard in de peilingen. Volgens de exitpoll van Ipsos, in opdracht van de NOS en RTL, wordt de PVV de grootste partij met 35 zetels.

„Niet de VVD heeft de PVV groot gemaakt, dat hebben de kiezers gedaan”, aldus Yeşilgöz. „Dit is wat er leeft. Als je dat niet aanpakt en oplost, dan krijg je dit.”

Centrumrechts kabinet

Yeşilgöz heeft eerder gezegd niet met haar partij in een kabinet te willen waarvan Wilders premier is. Ze wijst ook op volgens haar praktische obstakels. „Ik zie geen meerderheid voor me, ik zie het niet gebeuren.”

Wilders heeft zelf al gezegd een „centrumrechts” kabinet te willen, waar ook de VVD in plaats kan nemen. Op basis van de exitpoll kan Wilders samen met de VVD (24 zetels) en NSC van Pieter Omtzigt (20) zetels een meerderheid halen. Overigens heeft ook Omtzigt gezegd niet met de PVV te willen samenwerken, vanwege de antidemocratische voorstellen in het PVV-programma.

ANP

