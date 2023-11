Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdachte vast voor mogelijke betrokkenheid bij aanval op Baudet

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de mogelijke betrokkenheid bij de aanval op FVD-lijsttrekker Thierry Baudet maandag. Een woordvoerder van de politie bevestigt een bericht hierover van RTL Nieuws.

Baudet werd bij een verkiezingsevenement in een café in Groningen „mogelijk met een voorwerp op zijn hoofd geslagen”, aldus de woordvoerder.

Op X gaan filmpjes rond waarin te zien is dat de partijleider meerdere keren geslagen wordt met iets wat lijkt op een fles of een glas. Volgens de FVD is Baudet naar het ziekenhuis in Groningen. „Het lijkt erop dat alles goed zal komen”, aldus FVD in een bericht op X.

Baudet zou maandagavond bij een bijeenkomst in Odeon in Zwolle zijn. Het is nog niet duidelijk of die doorgaat.

Vorige maand is Baudet met een paraplu aangevallen toen hij in het Belgische Gent een speech ging geven. Daar hield hij een lichte hersenschudding aan over.

ANP

