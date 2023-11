Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Timmermans: links zo groot maken dat het midden niet zonder kan

GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans denkt nog steeds de verkiezingen te kunnen winnen. Hij hoopt de komende dagen genoeg kiezers voor zich te winnen, zodat een kabinet over rechts geen optie meer is. „Ik moet links groot genoeg maken, zodat het centrum er niet omheen kan”, zegt de sociaaldemocraat bij een campagne-evenement in Haarlem.

Winst op links is volgens Timmermans vooral belangrijk om de PVV uit het kabinet te houden. Volgens een enkele peiling kan de partij van Geert Wilders groter worden dan GroenLinks-PvdA en NSC van Pieter Omtzigt.

Timmermans maakt van de vrees voor een regering waarin „Wilders aan de knoppen zit” een speerpunt in de campagne. Hij gelooft in een verkiezingsoverwinning „omdat heel veel Nederlanders niet willen dat we een extreemrechtse afslag nemen”.

Pragmatische keuze

Hij ziet een stem op zijn partij, de grootste op links, ook als een pragmatische keuze. Daarmee wordt de kans het grootste om de koers te verleggen, denkt de GroenLinks-PvdA-lijsttrekker. „Soms is het goede de vijand van het betere. Laten we voor het goede gaan”, roept hij kiezers op.

„Denk niet te lichtvaardig over de mogelijkheid om geregeerd te worden door radicaal rechts”, hield Timmermans partijgenoten voor in een toespraak. Hij vreest dat een rechts-conservatief kabinet niet alleen het klimaatbeleid naar de prullenmand verwijst, maar ook rechten van vrouwen, lhbti’ers en andere minderheden zal inperken. „We laten niet gebeuren dat onze dochters de strijd van onze moeders moeten overdoen.”

Vooral transgender personen dreigen de dupe te zijn van beleid van een radicaal rechts kabinet, vreest Timmerman. Hij noemt trans mensen „de meest kwetsbare groep in de queer-gemeenschap”.

