Dode vrouw en zwaargewonde man aangetroffen in Rijswijk

In een woning aan de Lange Dreef in Rijswijk heeft de politie rond 01.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag een overleden vrouw aangetroffen. Vlakbij de woning is ook een zwaargewonde man aangetroffen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, zegt een woordvoerder van de politie.

De politie trof de slachtoffers aan na een melding. Een woordvoerder zegt dat de politie uitgaat van een incident in de relationele sfeer. Meer wil de politie daar niet over kwijt. Ook over de identiteit van de vrouw en de man zegt de politie nog niets. De toedracht van het incident wordt onderzocht.

ANP

Reacties