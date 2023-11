Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yeşilgöz en Omtzigt kibbelen over erfenis Rutte en doorrekeningen

Pieter Omtzigt (NSC) en Dilan Yeşilgöz (VVD) kibbelen op het sociale medium X. Omtzigt zegt dat mensen met middeninkomens het moeilijk hebben gekregen onder vertrekkend VVD-premier Mark Rutte. Yeşilgöz sneert dat het populaire Kamerlid zijn kans had moeten pakken om hierover in gesprek te gaan bij het RTL-debat zondag.

“Ben wel heel benieuwd naar je analyse hoe dit gekomen is. Is dit wellicht de afgelopen dertien jaar (met een VVD-premier) gebeurd?” reageert Omtzigt op een filmpje van de VVD waarin Yeşilgöz zegt dat veel mensen met middeninkomens financieel in de knel zitten.

“Beste Pieter, dit is waar het RTL-debat gisteren over ging en waar je schitterde door afwezigheid”, vuurt de VVD-voorvrouw terug. “Neem je premierskandidaat en je plussen en minnen-lijstje mee en laten we praten over onderbouwde en doorgerekende plannen om dit samen te fiksen.”

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas is niet zo onder de indruk van de woordenwisseling. “Bel elkaar gewoon ff”, twittert ze.

