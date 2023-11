Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Omtzigt wil regeren, maar zegt dat het niet eenvoudig zal worden

Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil graag in een nieuw kabinet gaan zitten. Hij zegt dat hij bereid is om over zijn schaduw heen te stappen. Maar hij erkende in zijn toespraak tot zo’n zeshonderd tot zevenhonderd aanhangers in zijn thuisstad Enschede ook dat de vorming van een nieuwe regering niet eenvoudig zal worden. „Het wordt een ingewikkelde puzzel. Wij zijn beschikbaar om onze plannen uit te voeren.”

In de exitpoll van de Ipsos in opdracht van NOS en RTL komt de PVV als de grote winnaar uit de bus met 35 zetels. Eerder gaf Omtzigt steeds aan dat hij niet met de PVV kan samenwerken, omdat het partijprogramma van die partij tegen de Grondwet ingaat. PVV-leider Geert Wilders zei in zijn speech zich aan de wet te willen houden. Omtzigt is „heel blij” dat hij dat zei. „Er rust een zware verantwoordelijkheid op alle politici.”

De NSC-leider noemde in zijn speech de PVV niet bij naam. Later wilde hij niet ingaan op de vraag of hij de partij van Wilders nog steeds uitsluit. Maar hij gaf wel aan dat het land bestuurd moet worden. „Dit land zal bestuur nodig hebben.” De nieuwe NSC-fractie gaat donderdag overleggen over de uitslag. Dan zal er meer duidelijkheid komen, aldus Omtzigt. De partij komt aan het eind van de middag samen.

Omtzigt noemt de uitslag „geweldig”. Hij noemt de uitslag van de exitpoll (vooralsnog 20 zetels voor NSC) een afrekening met de oude bestuurscultuur. De NSC werd in augustus pas opgericht. „Meer dan een miljoen kiezers hebben ons het vertrouwen gegeven. Dat betekent dat er een enorme taak op onze schouders rust. Die hoge verwachtingen, die hoop op verandering, die hoop op een beter bestuur, op bestaanszekerheid, daar willen we vorm aan geven en daar gaan we vanaf morgen aan werken”, zei hij.

ANP

