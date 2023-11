Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Greenpeace gaat Hofvijver in: geen klimaatontkenner in Torentje

Activisten van Greenpeace zijn donderdagmiddag in de Hofvijver in Den Haag gesprongen. Daar hielden ze een spandoek omhoog met „geen klimaatontkenner in het Torentje”. De vier actievoerders demonstreerden tegen de grote verkiezingswinst van de PVV, waardoor Geert Wilders mogelijk premier wordt.

„In het beslissende decennium voor het leefbaar houden van de aarde, willen we geen klimaatontkenner in het Torentje”, zegt directeur Andy Palmen van Greenpeace. „We hebben een verbinder nodig in het Torentje. Niet iemand die bevolkingsgroepen als tweederangsburgers beschouwt en die niet de waarheid vertelt over de klimaatcrisis.”

Toen de activisten in het water stonden, deed demissionair premier Mark Rutte in het Torentje het raam open. Hij heeft kort met de actievoerders gesproken, vertelt een woordvoerster van Greenpeace. Toen de politie erbij kwam, dreigden agenten de actievoerders te arresteren. Greenpeace heeft toen zelf besloten weer uit het water te gaan.

Zorgwekkend rapport

Palmen zegt dat Greenpeace wil laten zien strijdbaar te zijn. „We geven niet op en staan solidair naast alle mensen die zich nu ook zorgen maken over de koers die Nederland gaat varen.”

De klimaatorganisatie wijst erop dat VN-milieubureau UNEP deze week nog een zorgwekkend rapport naar buiten bracht. Daarin kwam naar voren dat met het huidige voorgenomen klimaatbeleid de aarde eind deze eeuw mogelijk 2,5 tot 3 graden warmer is dan voor de industrialisatie. „Dit is het beslissende moment om onze aarde leefbaar te houden en dat vraagt maximale inzet en samenwerking”, aldus Greenpeace.

ANP

