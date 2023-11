Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schade aan pand in Rotterdam-Zuid door explosie

Bij een pand op de Ooltgensplaatweg in Rotterdam-Zuid is rond 00.12 uur in de nacht van zaterdag op zondag een explosie geweest, meldt de politie op X.

Er is veel glasschade aan de portiek van het gebouw, maar er vielen geen gewonden. De politie doet onderzoek met explosievenspecialisten en vraagt getuigen en mensen die beelden hebben om zich te melden

ANP

Reacties