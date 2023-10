Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo vaak moet je je bed verschonen

De één doet het meerdere keren per week, terwijl de ander het eindeloos uitstelt: de lakens verschonen. Niets is zo fijn als in een schoon bed duiken, maar het verschonen zelf is voor velen niet bepaald het allerleukste klusje. Hoe vaak moet dat nou eigenlijk écht?

Een bed is een broeinest van bacteriën. Dingen als zweet, dode huidcellen en haren verzamelen zich tussen de lakens en bacteriën voeden zich daar graag mee. Saillant detail: een mens produceert elk jaar bijna 100 liter zweet in bed.

De richtlijn is dat je in ieder geval één keer in de twee weken je lakens ververst. Maar vaker kan absoluut geen kwaad, zeker als je veel hebt gezweet. Heb jij een broertje dood aan verschonen en wil je het zo lang als kan uitstellen? Je bed wordt minder snel vies als je voor het slapengaan nog even in de douche springt.

Kan het nou echt kwaad als je je bed een tijd lang niet verschoont? De meeste mensen zullen op een gegeven moment zelf willen wassen, want de ophopende bacteriën zorgen voor nare geurtjes. Ook kun je huidirritaties krijgen. Maar echt ziek? Dat valt mee, zeg Hermie Harmsen, universitair hoofddocent medische microbiologie bij de Universiteit van Groningen, tegen Quest. „De bacteriën die in je bed zitten, zijn meestal van jou en daar word je niet zo snel ziek van. Er zijn wel huidbacteriën, zoals stafylokokken, die infecties kunnen veroorzaken. Meestal gaat het dan om haarzakjes over je hele lijf die ontstoken kunnen raken. Als je lakens minder schoon zijn, kan dat misschien wel eens misgaan. Maar ik denk niet dat het dramatisch wordt.”

Nog wat tips

Op hoeveel graden moet je je beddengoed wassen?

Was je beddengoed in ieder geval op 60 graden. Daarmee dood je namelijk huisstofmijt, schimmels en bacteriën.

Maak niet meteen je bed op als je wakker wordt

Het beste is om je bed niet meteen op te maken nadat je wakker wordt. Zo kan je bed namelijk drogen. „Bacteriën kunnen overal groeien, maar ze houden niet van droogte. Het advies van je moeder om je bed ‘s ochtends netjes op te maken, is juist niet zo slim. Je bed moet eigenlijk even drogen”, zegt Harmsen.

Overigens is het – om meerdere redenen – wel goed om elke dag je bed op te maken.

