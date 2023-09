Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mona Keijzer en Caroline van der Plas in Op1 over overstap naar BBB: ‘Mensen nemen weer van alles aan’

De BoerBurgerBeweging (BBB) zocht een premierskandidaat. Gisteren werd bekend dat dat oud-CDA’er Mona Keijzer wordt. De politici zijn aangeschoven bij Op1 om het over de keuze te hebben.

Van der Plas gaf eerder al aan dat zij zelf niet zit te wachten op het premierschap, mocht BBB de grootste worden bij de komende verkiezingen.

Overstap van Mona Keijzer

„Het is een transfer en comeback ineen,” opent presentator Sven Kockelmann. Na een politieke carriere achter de rug bij het CDA wordt gevraagd: „Wat is er in u gevaren?” Keijzer legt uit dat na het schrijven van een essay over de overheid, het „politieke vuur” weer begon te branden.

„Half april had Caroline aan mij gevraagd of ik actief wilde worden binnen de BBB, maar daarop zei ik nee. Om redenen dat je niet zomaar overstapt en omdat ik uit de politiek was.” Keijzer keert terug omdat ze er „energie” van krijgt en er „goed in is”.

‘Mensen nemen weer van alles aan’

Een terugkeer bij het CDA zat er niet meer in omdat Keijzer de partij niet meer bij haar vindt passen. „Ik vind het lastig om hier over te praten. Alles wat ik erover zeg, kan worden gezien als natrappen. Daar houd ik niet van en dat hebben ze ook niet verdiend.”

Wanneer werd het premierskandidaatschap bij de BBB een serieuze optie? Van der Plas zegt daarover dat de twee sinds de zomer meer contact hielden met elkaar. „Dat was nog voor de val van het kabinet. Een heleboel mensen nemen weer van alles aan.”



Verschillende politici van verschillende partijen sluiten zich aan bij de #BoerBurgerBeweging. Een zetelroof? Volgens @lientje1967 is daar geen sprake van: “Zij zijn naar mij toegekomen.” #Op1 #WNL #EO pic.twitter.com/tY2PhxAfUZ — Op1 (@op1npo) September 1, 2023

Op1 over politieke overstap

Het opnemen van Keijzer voor de ondernemers rondom het coronabeleid, was de eerste keer dat Van der Plas dacht „wauw”. „Daar staat nu iemand in het kabinet die zegt ‘ik zit hier niet voor mijn baan, ik zit hier voor de mensen’.” In april dacht Van der Plas: „Over twee jaar verkiezingen, dus laat ik haar alvast polsen.” Uiteindelijk hebben Keijzer en Van der Plas zo’n „twee á drie weken geleden” de beslissing definitief gemaakt.

Aan de Op1-tafel wordt voorzichtig gediscussieerd over de reden van vertrek van Keijzer bij het CDA. Het zou om Hubert Bruls gaan die destijds naar voren werd geschoven bij de partij, maar daar is Keijzer het niet mee eens. Thomas van Groningen, het politieke gezicht van Op1, heeft eens rondgebeld. „Ik wil het er niet meer over hebben”, aldus Keijzer. „Het doet er voor mij niet meer toe.” Voor de partij maakt het volgens Van Groningen wel uit, omdat „u overstapt”.

Keijzer en Van der Plas

„Dat heeft hier niets mee te maken”, aldus Keijzer. „Ik herkende me niet meer in de partij waar ik 34 jaar geleden lid van ben geworden.” Keijzer en Van der Plas geven aan dat, mocht het niet lukken om premier te worden, „dan ben ik ook gewoon Kamerlid en volksvertegenwoordiger. Als ik het doe, moet ik ook op de lijst staan”, aldus Keijzer.

Op sociale media wordt wisselend gereageerd. De ene vind het optreden van de politici sterk, de ander ziet de samenwerking niet echt zitten.



Het interview met #mona #bbb #caroline bij #Op1 was een beetje te vroeg. Deze dames hebben hun rol niet duidelijk in deze partij. Alsjeblieft géén MP Mona! — De Hondenfotograaf 🐾 (v) (@hondfotograaf) September 1, 2023



Ok het media moment voor BBB was goed opgezet maar de climax bij #Op1 was een drama. 2 kapiteins, geen antwoorden maar vraagstelling bekritiseren …. — Tony Jansen (@tjdutch72) September 2, 2023



Dit wordt de leukste campagne in jaren. Wonderlijk interview bij #op1 — Remy van Mannekes (@remyvanmannekes) September 1, 2023



Bij #Op1 wordt Caroline vd Plas @lientje1967 het vuur ná aan de schenen gelegd! Vind haar een kei met uitleggen wat ze bedoelt en wat de heren soms ánders in de mond willen leggen veegt ze gewoon van tafel, ook Mona kwam goed uit de verf >Respect voor de beide dames :- ! — Atie (@atietwiet) September 1, 2023

Op1 terugkijken kan via NPO Start.

