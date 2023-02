Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onduidelijke duurzaamheidsclaims in reclames verleden tijd met deze nieuwe richtlijn

Reclamespotjes waarin mooie woorden vallen over duurzaamheid. Er komen steeds vaker klachten over binnen, en daarom worden duurzaamheidsclaims aangepakt. De Nederlandse Reclame Code voor adverteerders bevat vanaf nu ook specifieke richtlijnen over duurzaamheidsclaims in reclames.

Daar is het zowel volgens adverteerders als de Reclame Code Commissie (RCC) hoog tijd voor. „Dat consumenten moeten kunnen vertrouwen op wat er in reclame wordt gezegd over duurzaamheid, is belangrijker dan ooit”, stelt RCC-directeur Otto van der Harst in een verklaring.

Duurzaamheidsclaims in reclame

Het aantal klachten over „onduidelijke of onjuiste claims” neemt volgens de RCC toe. Zowel de commissie, die beoordeelt of reclames misleidend zijn, als de bedrijven die adverteren hebben behoefte aan duidelijke spelregels. Die zijn nu vastgelegd in de Code voor Duurzaamheidsreclame.

„In reclame aandacht besteden aan je duurzaamheidsambitie mag, mits duidelijk is dat het om een streven gaat. Ook moet het een haalbare doelstelling zijn. Het is misleidend om te adverteren met een streven waarvan men niet kan verwachten dat het ooit behaald zal worden”, luidt een van de bepalingen.

Goede sier maken

Bedrijven die goede sier willen maken met duurzaamheid, moeten duidelijk maken wat ze dan precies doen en daar actueel bewijs voor kunnen leveren. „Omdat het begrip duurzaam niet alleen betrekking kan hebben op het milieu, maar ook op bijvoorbeeld dierenwelzijn of arbeidsomstandigheden, geldt de code voor zowel milieuclaims als ethische claims”, voegt de RCC eraan toe.

Vorig jaar tikte de RCC diverse grote bedrijven op de vingers wegens misleidende claims op het gebied van duurzaamheid. Zo kon luchtvaartmaatschappij KLM volgens de commissie een claim over CO2-neutraal vliegen niet waarmaken. De commissie oordeelde ook tot vijf keer toe dat olie- en gasbedrijf Shell consumenten misleidde, bijvoorbeeld over CO2-compensatie. Het bedrijf liet aan het eind van het jaar weten die aanbevelingen „heel serieus te nemen” en er rekening mee te houden in nieuwe campagnes.

De RCC kan misleidende reclames niet verbieden, maar de meeste grote adverteerders geven wel gevolg aan hun uitspraken. Het initiatief voor de aanpassing komt echter van de bond van Adverteerders (bvA). Volgens de organisatie helpen de nieuwe regels bedrijven om „verantwoord over hun bijdrage aan verduurzaming te kunnen communiceren”.