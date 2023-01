Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van postzegels tot drinkwater: opvallende prijsstijgingen in 2023

Nieuwjaarswensen versturen per post? Voor het eerst in de geschiedenis zul je dan meer dan een euro moeten betalen om jouw wenskaart door de postbode te laten bezorgen. Ook voor een vliegticket betaal je vanaf vandaag een stuk meer. Dit zijn een aantal opvallende prijsstijgingen in 2023.

De start van een nieuw jaar staat gelijk aan allerlei (financiële) veranderingen. Ook in 2023 hebben we – niet geheel verrassend – te maken met de nodige prijsstijgingen. Benieuwd voor welke opvallende zaken je sinds vandaag extra diep in de buidel moet tasten?

De postzegel

De charme van een handgeschreven kerstkaart, papieren beterschapswens, of een uitnodiging voor een bruiloft op de deurmat is onveranderd. Wat wél verandert, is de prijs die je sinds vandaag betaalt voor de postzegel die je nodig hebt. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is de postzegel 1,01 euro. Daarmee wordt voor het eerst de grens van één euro overschreden. In tien jaar tijd is de prijs van een postzegel verdubbeld.

Rijexamen doen?

Ben jij van plan om dit jaar je rijbewijs in de wacht te slepen? Dan moet je bij het CBR rekening houden met een prijsstijging van 3,1 procent. Deed je in 2022 theorie-examen voor je autorijbewijs? Dan betaalde je nog 37 euro. Vanaf vandaag wordt er voor datzelfde examen een nieuwe prijs gehanteerd van 41 euro.

De prijsstijging van drinkwater

Naast de stijgende kosten in de supermarkt, zul je dit jaar ook een stuk meer betalen voor drinkwater uit de kraan. Waar bij Vitens – de grootste drinkwaterleverancier in Nederland – de prijs van één kubieke meter water in 2022 nog 72 cent was, is dat vanaf vandaag 85 cent per 1000 liter.

Reizen met het openbaar vervoer

Vanaf 1 januari 2023 ben je ook een stuk duurder uit voor een NS-treinkaartje. Reis je tweede klas en koop je een los treinticket? Dan betaal je vanaf vandaag 5,5 procent meer. Ook als je met HTM bussen of trams reist, betaal je dit jaar een hoger tarief. Door de hoge energiekosten, hanteren zij in 2023 een prijsstijging van maximaal 7,2 procent.

Vliegen naar je bestemming

Niet alleen reizen met de trein, bus of tram is dit jaar duurder dan vorig jaar. Als je kiest voor het vliegtuig ben je sinds vandaag ook duurder uit. Om reizen per vliegtuig te ontmoedigen, wordt de belasting verhoogd. In 2022 was de vliegtaks per ticket 7,95 euro. Vanaf vandaag is dat tarief per ticket 26,43 euro: een stijging van 232 procent.

Ben jij voornemens om, ondanks de stijgende kosten, in het nieuwe jaar flink te sparen? Misschien is deze spaarchallenge iets voor jou: dan sparen we samen 2023 euro, in 2023. Doe je mee?