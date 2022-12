Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe zag het weer eruit in 2022? Eén woord: droogte

Dit jaar hebben we met heel wat weersomstandigheden te maken gehad. Het afgelopen jaar is gemiddeld genomen echter droog verlopen. Over het land viel gemiddeld 773 millimeter regen tegen 853 millimeter normaal, meldt Weeronline. Wel zijn er grote regionale verschillen.

Natte en droge maanden wisselden elkaar het afgelopen jaar af. De eerste maand van het jaar verliep droger dan gemiddeld, maar februari was juist een stuk natter. Het was zelfs de op drie na natste februarimaand sinds het begin van de metingen in 1906.

Het weer in 2022

Op sommige plaatsen viel meer dan 150 millimeter en lokaal kwam zelfs 200 millimeter in de regenmeter terecht. Normaal valt in februari gemiddeld over het land 60 millimeter. Maart was dan weer kurkdroog en met gemiddeld 9 millimeter over het hele land zelfs de droogste maart ooit.

April verliep iets natter, en op de eerste dag van de maand kleurde het land wit door sneeuw. In de heuvels bij Nijmegen lag zelfs 10 tot 13 centimeter. Ook in De Bilt werd een gesloten sneeuwdek van 2 cm genoteerd en dat was het eerste officiële gesloten sneeuwdek in april sinds 1978. Mei was weer een droge maand, maar het was niet overal droog. Vooral in een strook van Friesland, over Flevoland en Utrecht naar het zuidwesten was het nat. Ook gold op 19 en 20 mei code oranje vanwege zware onweersbuien.



In de zomer was er weer sprake van extreme droogte, met name in Zeeland, Zuid-Limburg, Gelderland en Twente. In de tweede helft van augustus steeg het neerslagtekort landelijk naar 290 millimeter. Desondanks viel er niet heel weinig regen. Het neerslagtekort had vooral te maken met het zonnige en hete weer, waardoor veel vocht verdampte. Omdat de hoogste temperaturen voor het oosten en zuiden waren, was de verdamping juist daar het grootst. Buien waren verder zeldzaam, maar als ze er waren pakten ze stevig uit.

Herfst en winter

De droogte van de zomer werd in de herfst wat verlicht. In september viel met 139 millimeter tegen 79 millimeter meer regen dan normaal. In het Zuid-Hollandse Dirksland viel toen maar liefst 279 millimeter. Na een droge oktobermaand was november ook weer regionaal kletsnat. Over de gehele herfst viel in totaal 291 millimeter tegen 245 millimeter normaal.

De laatste maand van het jaar verloopt tot nu toe droog. Volgens Weeronline komt er nog wel neerslag aan, maar zal december niet de boeken ingaan als een natte maand. Regen zorgde gisteren wel voor de nodige problemen in de vorm van ijzel, waar code oranje voor werd uitgegeven.