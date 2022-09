Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Universiteit Maastricht straft studentenvereniging: eerstejaars moesten urine naar elkaar gooien

De Universiteit Maastricht (UM) heeft sancties ingesteld tegen studentenvereniging Tragos na incidenten rond de ontgroening van eerstejaars studenten. Die zouden volgens een woordvoerder van de UM onder meer urine naar elkaar gegooid hebben.

Nee, fel bekritiseerde perikelen spelen zich niet alleen af bij studentenverenigingen in Amsterdam (Amsterdamsch Studenten Corps) en Groningen (Vindicat). Het Metro-deskundigenpanel ging eerder dit jaar op diverse misdragingen in. Nu is de niet frisse ontgroening aan de Universiteit Maastricht aan het licht gekomen. Behalve het urine gooien zouden er meer onacceptabele dingen zijn gebeurd. De woordvoerder van de universiteit wil daar echter (nog) niet wil uitweiden.

Hygiëne ontgroening Universiteit Maastricht bepaald niet op orde

„De universiteit concludeert uit gesprekken met het Tragosbestuur dat tijdens de kennismakingstijd 2022 meerdere bepalingen, met name op het gebied van persoonlijke integriteit en hygiëne, zijn overtreden. Het ging daarbij om het uiten van discriminerende teksten en activiteiten waarbij het gebruik van sanitaire voorzieningen ver onder de maat bleef”, aldus de UM in een verklaring. Dit was voor de universiteit reden om zware sancties op te leggen.

Zo heeft de UM de bestuursbeurzen en de subsidie voor de vereniging ingetrokken. Ook is de vereniging niet meer welkom tijdens de Inkom, de introductieweek voor studenten, tenzij de vereniging met een overtuigend verbeterplan komt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tijdens ontgroening Tragos Maastricht studenten vernederd met kots en urine https://t.co/ueCuXWXFVB — Universiteit (@WO_nieuws) September 7, 2022

‘Zaken zijn volstrekt onacceptabel’

„Uit gesprekken met het bestuur van de vereniging na een melding aan de universiteit, blijkt dat zich tijdens de kennismakingstijd zaken hebben voorgedaan die voor de universiteit volstrekt onacceptabel zijn. Daarmee zijn bepalingen uit de geldende gedragscode overtreden”, aldus de UM.

De UM is naar eigen zeggen „ernstig teleurgesteld”, maar geeft Tragos nog een kans. „De opgelegde sancties zijn tot nader order van kracht. Wel nodigt de UM de vereniging uit om met een verbeterplan te komen. Op basis van daadwerkelijk gerealiseerde verbeteringen kan de UM de opgelegde sancties te zijner tijd opnieuw overwegen.”

Acht leden van Tragos geschorst

Een woordvoerder van Tragos laat in een reactie weten „zich kapot geschrokken te zijn” van de misdragingen en acht leden voor onbepaalde tijd te hebben geschorst. Ook is de kroeg van de vereniging tot nader order gesloten. „Vanwege het liederlijk gedrag hebben wij onmiddellijk mensen aangesproken en enkele leden direct naar huis gestuurd en verdere toegang tot de sociëteit ontzegd.”

„Dit had nooit mogen gebeuren en wij zullen er alles aan doen om herhaling te voorkomen”, aldus de woordvoerder.