Zomergolf corona verleden tijd: laagste aantal besmettingen in drie maanden

Afgelopen weekend kwamen er 778 besmettingen met het coronavirus aan het licht. Dat is het laagste aantal sinds 23 mei, bijna drie maanden geleden. De zomergolf lijkt hiermee ten einde te zijn.

In juni werd er voor het eerst gesproken over een zomergolf. In half juli bereikte de golf een piek, daarna lijken de coronabesmettingen steeds verder te dalen.

Er zijn geen storingen in de computersystemen bekend bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Afgelopen donderdag was dat wél het geval: het aantal positieve test viel toen extreem laag uit. Dat cijfer is inmiddels bijgesteld.

Positieve coronatests per stad

Den Haag telde gisteren de meest positieve tests: 44 inwoners testten positief op het virus. Amsterdam had 36 positieve tests, het laagste aantal sinds 28 juni vorig jaar. Daarna volgen Utrecht (32), Rotterdam (24) en Nijmegen (13). In 127 gemeenten testte zelfs helemaal niemand positief. In bijvoorbeeld Schiermonnikoog en Vlieland komt dat vaker voor, maar ook uit wat grotere gemeenten als Helmond, Roosendaal, Harderwijk en Kerkrade werden nul nieuwe gevallen gemeld. Ook waren er 78 gemeenten met maar één enkele bevestigde besmetting, zoals Breda, Haarlemmermeer en Emmen.

Coronacijfers afgelopen zeven dagen

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 9463 nieuwe gevallen, ruim 20 procent minder dan in de week ervoor. Het weektotaal kwam op zondag voor het sinds 8 juni onder de 10.000 uit. Alleen uitslagen van coronatests op GGD-locaties worden daaronder geschaard. Zelftests thuis worden niet meegerekend. Ook andere signalen wijzen op een afname van het aantal coronabesmettingen: de GGD’en voerden vorige week 11.881 coronatesten uit. Dat is het laagste aantal sinds eind mei.

Komt er een wintergolf?

Het kabinet houdt rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar. Virussen als het coronavirus laaien in de winter vaak op. Dit zou komen doordat we dan dichter op elkaar leven in binnenruimtes en omdat de lucht minder vocht bevat. Om een wintergolf te voorkomen, kan vanaf half september iedere 12-plusser een herhaalvaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Vooral jongeren lijken niet te staan trappelen om een herhaalprik te halen.