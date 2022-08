Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duif in Amsterdam krijgt Pride-touch: ‘Verontrustend dat mensen dit grappig vinden’

Onze hoofdstad was het afgelopen weekend kleurrijk uitgedost voor de jaarlijkse Pride. Maar vrijdag was Stichting Stadsduiven iets minder in de feeststemming. Zij troffen namelijk een duif in Amsterdam met een roze hoedje op. En het kleine hoofddeksel bleek vastgelijmd aan de vogel.

Afgelopen week stond voor velen in het teken als de Pride-week met als klap op de vuurpijl het feestfestijn in Amsterdam. Daar dofte menig Nederlander zich zaterdag op om te schitteren rondom de Amsterdamse Canal Parade.

Duif met vastgelijmd roze hoedje

Het zal dan ook als grap bedoeld zijn dat ook een Amsterdamse duif een Pride-touch kreeg. Maar de stichting voor stadsduiven in Amsterdam liet op Facebook weten dat dit geen onschuldige actie is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een achterlijke debielen. Zulke mensen levenslang in de cel gooien. Geen genade. Ik zou die mensen nog wel ergere dingen toewensen maar dat gooi ik hier maar niet op. 🤬 pic.twitter.com/kiTbu7QnhL — Mariska. ✦ (@mariskatamarax) August 7, 2022

Op social media deelde iemand namelijk beelden van het dier met het roze hoedje op. De stichting schoot daarna te hulp en haalde het vastgelijmde hoofddeksel van de vogel af. „Normaal gesproken zouden we dat met olie doen, maar omdat het hoedje zo stevig vastzat, hebben we daarvoor wat veren weggeknipt”, sprak Billie Savage van Stichting Stadsduif tegen RTL Nieuws.

Meer vogels lastiggevallen in Amsterdam

Daarnaast benadrukte de medewerker dat de lijm ook slecht is voor de dieren. „Duiven hebben heel gevoelige longen. Als ze de dampen van superlijm binnenkrijgen, kan dat meteen gevaarlijk zijn.”

Het dier is inmiddels ‘bevrijd’ van het roze hoedje, maar de stichting vreest dat er meer vogels dit weekend zijn lastig gevallen. „In de buurt kwamen we nog een duif tegen met lijmresten op zijn kop en ook van twee plekken elders in de stad hebben we intussen meldingen binnengekregen”, aldus Savage.

Geen grap, maar dierenmishandeling

En een actie als deze, die waarschijnlijk als grap is bedoeld, kent alleen maar nadelen voor het dier, legt de stichting Stadsduif-hulpverlener uit. „Duiven moeten goed om zich heen kunnen kijken. Anders kunnen ze ten prooi vallen aan roofvogels. Mensen denken misschien dat het er grappig uitziet, maar dat is het niet: nooit meer doen dus.”

In het pleidooi op social media schrijft de stichting dat dit soort acties niet grappig zijn. „Maar nog verontrustender is het feit dat normale mensen dit allemaal alleen maar grappig vinden. Dit soort misbruik is eigenlijk gewoon het natuurlijke gevolg van dit soort algemene houding.” De stichting benadrukt ook dat de mens in staat is om op een slechte manier met dieren om te gaan. „Deze duif is de dolfijn in het dolfinarium, de olifant in het circus, de levenslang gekooide tijger in de dierentuin, de aap op straat met een kostuum aan en een ketting om haar nek. Dieren worden gezien als niets meer dan ons vermaak, ongeacht de schade aan hun welzijn.”

Dader onbekend

Wie het hoedje aan het dier in Amsterdam heeft vastgelijmd, is onduidelijk. Hopelijk leert deze feestvanger van de nieuwsberichten en steekt hij of zij iets op van de adviezen van de stichting. Zij roepen mensen op om bij meer van dit soort gevallen, wederom contact op te nemen met de stichting Stadsduiven Hulp Nederland of de dierenambulance.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.