Vijf vragen (en antwoorden) over de prijsdaling aan de benzinepomp

Eindelijk worden benzine en diesel weer een beetje betaalbaar. Maar is dat wel zo gunstig als het lijkt?

Hoe hard dalen de prijzen?

Vooral in de afgelopen vier weken zijn de prijzen aan de pomp flink gezakt. Begin juni bereikte Euro95 nog een top van 2,50 euro per liter. Nu varieert de prijs van deze meest gebruikte brandstof van 1,99 tot ongeveer 2,30 euro. Ook diesel is flink goedkoper geworden: 2,37 euro op de top (begin maart) naar 1,95 tot 1,99 euro per liter.

Waarom steeg de prijs zo hard, met name de prijs van diesel?

Alles heeft te maken met de oorlog in de Oekraïne en de boycot van producten uit Rusland. Naast aardgas levert Rusland ook veel olie aan de wereld; door de boycot daalde het aanbod van olie op de Europese markt en daardoor steeg de prijs. Want altijd geldt de economische wet: als er meer vraag is dan aanbod, gaan de prijzen omhoog

Voor diesel geldt iets bijzonders: de Russische olie is zeer geschikt voor het maken van diesel. De prijs van diesel is dan ook veel harder gestegen dan de benzineprijs. In landen waar veel diesel wordt gereden, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, doet de dure diesel veel pijn.

De prijzen dalen nu weer. Dat is toch goed nieuws?

Nou, nee. De prijs van ruwe olie daalt inderdaad hard. Precies een jaar gelden kostte een vat ruwe olie (dat is 195 liter) ongeveer 60 dollar. In maart van dit jaar bereikte de prijs een piek van 122 dollar; een verdubbeling van de prijs in zeven maanden tijd. Nu is de prijs weer gezakt tot ongeveer 100 dollar per vat.

De reden voor die prijsdaling is echter ongunstig. De handelaren in olie vrezen dat de economie wereldwijd gaat krimpen, een zogeheten recessie. In een recessie zal de vraag naar brandstoffen lager zijn omdat bedrijven en consumenten minder energie verbruiken. Handelaren verwachten een recessie en dus minder vraag naar olie en gas. Door die lagere vraag daalt de prijs.

Kortom, de prijsdaling aan de pomp is leuk maar de achterliggende reden (een tegenvallende economie) is veel minder leuk.

De prijs aan de pomp daalt veel minder hard dan de prijsdaling van ruwe olie. Dat is toch niet eerlijk?

Dat valt wel mee. Ruwe olie is maar een klein onderdeel van de totale prijs die je betaalt aan de pomp. Het overgrote deel van deze prijs van een liter benzine bestaat uit accijns, btw en winst voor de pomphouder. De prijs van de ruwe olie en de raffinage daarvan is slechts 30 procent van de prijs aan de pomp bij diesel en 23 procent bij benzine, zo heeft Shell berekend. Dus een daling van olieprijs werkt maar voor een klein stukje door in de bedrag dat je moet aftikken bij het tankstation.

Daar komt een tweede, vervelende factor bij. De dollar is de afgelopen maanden veel meer waard geworden ten opzichte van de euro. Dus voor een vat olie van 100 dollar moeten Europese inkopers veel meer euro’s betalen dan een half jaar geleden. Dat werkt ook door in de prijs die de consument betaalt. Oliebedrijven kunnen hier moeilijk aan ontsnappen omdat op de internationale markt in olie wordt afgerekend in dollars.

Nou ja, als de prijs aan de pomp nog een beetje daalt, valt het leed toch te overzien?

Dat is allerminst zeker. De huidige prijs is sinds 1 april kunstmatig verlaagd omdat het kabinet de accijns verminderde. Deze verlaging loopt tot 31 december. De overheid loopt hierdoor honderden miljoenen euro’s aan inkomsten mis. De verwachting is dan ook dat het kabinet de accijns per 1 januari weer naar het oude niveau terugbrengt. Dat zal betekenen dat een liter diesel 11,1 cent duurder wordt en benzine 17,3 cent.