Zoektocht naar slachtoffers gecrasht vliegtuigje gaat verder, kledingstukken gevonden

De zoektocht naar de twee inzittenden en het wrak van het gecrashte vliegtuigje is vanmorgen hervat. Het toestel stortte gisteren neer in het Calandkanaal in het Rotterdamse havengebied. Het scheepvaartverkeer is niet gestremd tijdens de zoektocht, aldus de politie. De Veiligheidsregio Rijnmond had gisteravond laten weten dat de kans dat de inzittenden nog in leven zijn „eigenlijk nihil is“.

Het gebied waar het vliegtuigje crashte wordt systematisch afgezocht met een sonarboot. De politie kan daarbij ook gebruikmaken van een onderwaterdrone van de brandweer. Ook zijn beroepsduikers ingezet om tot op 24 meter diepte te zoeken. Er is ook een helikopter ingezet.



Langs de kades van de Landtong in Rozenburg zijn door de KNRM brokstukken van het gecrashte vliegtuigje gevonden. Beroepsduikers maken zich klaar om te gaan duiken op 24 meter diepte. Het artikel staat online:https://t.co/JWvo83tZjb pic.twitter.com/LCjl81RdEx — Joey Bremer (@010fotograaf) June 5, 2022

Zoektocht naar slachtoffers gecrasht vliegtuigje voortgezet

De veiligheidsregio was gisteravond rond 18.50 uur gealarmeerd over de mogelijke crash. Ter plekke zijn brokstukken aangetroffen met daarop het registratienummer van een kleiner soort vliegtuig. Van welk type is nog niet bekend. Wel is bekend dat het toestel eerder op de dag was opgestegen uit Oost-Duitsland en onderweg was naar Frankrijk.

Hulpdiensten zoals de kustwacht, de brandweer en de politie waren gisteren met divers materieel in het water op zoek naar het wrak, met name naar de romp van het vliegtuig met daarin de inzittenden. Doordat er veel scheepvaart en stroming in het zoekgebied is, bevinden resten van het wrak zich op meerdere plaatsen, wat de zoektocht bemoeilijkt.

Er zijn op de plaats van het ongeval kledingstukken gevonden.