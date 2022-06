Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rechter houdt KLM tegen: piloten vragen naar vaccinatie tegen corona verboden

KLM mag aan nieuwe piloten niet vragen of zij een vaccinatie tegen corona hebben gehad. Wel of niet gevaccineerd, daarover hoeven de toekomstige vliegeniers van ‘onze’ luchtvaartmaatschappij zich niet uit te laten.

Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam vanmorgen bepaald, meldt pilotenvakbond VNV. Volgens de rechter ontbrak onder andere de operationele noodzaak voor een dergelijk besluit.

KLM overtreedt de regels

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers wilde van de rechter weten of KLM de regels overtreedt, nu het alleen nog maar gevaccineerd vliegend personeel aanneemt. De vaccinatieplicht tegen corona zou indruisen tegen eerdere afspraken met de luchtvaartmaatschappij.

De rechter oordeelde dat de handelswijze van KLM in de sollicitatieprocedure onterecht inbreuk pleegt op de persoonlijke levenssfeer van kandidaten. Volgens VNV valt in de uitspraak verder te lezen dat KLM deze praktijken direct moet beëindigen onder straffe van een dwangsom van 100.000 euro per overtreding.



‘Geen sprake van discriminatie’

KLM vond dat het met de vaccinatie-eis voor nieuw personeel geen regels overtreedt. Daarmee zou ook geen sprake zijn van discriminatie. Daar ging de rechter volgens VNV dus niet in mee. KLM zegt in een reactie de uitspraak te bestuderen.

De bond geeft ondertussen aan dat in de toekomst, als KLM aantoonbaar kan maken dat er wel operationele problemen ontstaan door reisrestricties van personeel, er gesproken kan worden over oplossingen. „Maar die mogen geen disproportionele inbreuk hebben op de rechten van vliegers en kandidaat-vliegers”, aldus VNV.

