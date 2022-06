Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet trekt omstreden plan in: kinderbijslag stijgt toch mee

Het kabinet trekt een omstreden plan om de kinderbijslag enkele jaren niet te laten meestijgen met de inflatie in. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken. Het plan werd door het vorige kabinet bedacht om hogere uitgaven aan de uitvoering te compenseren. Het zorgde voor behoorlijk felle debatten in de Tweede Kamer.

Het kabinet wilde jaarlijks 100 miljoen besparen door de kinderbijslag in 2022 en in 2023 niet aan te passen aan de inflatie, en in 2024 slechts beperkt. Dat geld zou worden gestoken in uitvoeringsorganisaties. Oppositiepartijen noemden het plan een „botte bezuiniging” en haalden tijdens een nachtelijk debat vorig najaar hard uit naar de coalitie en het kabinet. Ook de coalitiepartijen waren allerminst enthousiast, maar verdedigden het voorstel met tegenzin.

Kinderbijslag

In de Eerste Kamer diende de oppositie een motie in om het voorstel in te trekken, temeer omdat de prijzen nu juist extreem stijgen. „Veel gezinnen hebben het momenteel zwaar met de inflatie”, erkent minister Karien van Gennip op Twitter. „Juist nu kunnen ze de gebruikelijke verhoging van de kinderbijslag goed gebruiken.” De bijslag wordt twee keer per jaar aangepast, afhankelijk van hoe de prijzen zich ontwikkelen.

Het is niet de eerste keer dat er veel te doen is rondom kindertoeslagen. Door de toeslagenaffaire werden tussen 2015 en 2021 in totaal 1675 kinderen uit huis geplaatst. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind vorig jaar besloot het kabinet alle slachtoffers van de toeslagenaffaire in ieder geval 30.000 euro toe te kennen.

Toeslagenaffaire

Dit bedrag mochten ze hoe dan ook houden, ongeacht de geleden schade. Mensen die meer schade hebben geleden, krijgen die alsnog vergoed. Het kabinet ging ervan uit dat het merendeel van de ontvangers hier volledig mee geholpen zou zijn. Echter willen veel meer mensen dan verwacht toch een volledige beoordeling. „Heel veel ouders willen graag precies weten wat hen is overkomen”, legt Van Huffelen uit.

Daarom valt het nog te bezien of een nieuw vast bedrag de ouders wel tevreden zal stellen. Vooral omdat er ook veel onduidelijkheid is over de scheiding tussen terugbetaling en compensatie, blijkt uit reacties van gedupeerden op Twitter. Het kabinet spreekt van compensatie, terwijl veel ouders juist wachten op een terugbetaling van hun eigen geld. En of daarbovenop ook een compensatie komt voor geleden emotionele schade is niet duidelijk.