Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brabantse fabriek die ‘Fire-Up’ heet opnieuw in brand, brandweer bezorgd

In het Brabantse plaatsje Oisterwijk woedt een grote brand in een aanmaakblokjesfabriek, meldt de veiligheidsregio. En, alsof de duivel ermee speelt, heeft die fabriek een wel erg toepasselijke naam: Fire-Up. Ook opmerkelijk is het feit dat dit lang niet de eerste brand in de fabriek is in de afgelopen jaren.

De brand brak afgelopen nacht uit en werd geblust door de aanwezige blusinstallatie met schuim. Vanochtend laaide de brand echter weer op. Als gevolg van de situatie is het treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel stilgelegd. Bij de brand komt zeer veel rook vrij en de brandweer is uren bezig om de brand te blussen. Omwonenden kregen een NL-Alert.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Net als bij de vorige grote brand bij Fire Up moet de brandweer het bluswater weer uit de nabijgelegen stroom halen. #oisterwijk pic.twitter.com/TOFcmxBJcf — Tom Tacken (@TomTacken) June 13, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Dit kan zo niet langer’

Het is niet de eerste keer dat er brand is uitgebroken in de Fire-Up-fabriek. In september 2019 brak er in een paar dagen tijd vier keer brand uit, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio berichtgeving door Omroep Brabant tegen persbureau ANP.

Toen zouden blokjes mogelijk zijn gaan broeien en ontvlammen. De brandweer sprak destijds al zorgen uit over de situatie bij de fabriek. „Dit kan zo niet langer”, zei een officier van dienst over de situatie bij Fire-Up destijds tegen Omroep Brabant. „De angst dat dit een keer tot een grote brand leidt, is bij ons wel aanwezig. Er moet een aangepast plan worden gemaakt.” Maar die plannen zijn nooit gekomen of niet uitgevoerd, want vandaag is het weer raak.

Oorzaak brand nog niet duidelijk

Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te schakelen. Niemand is gewond geraakt, de brandweer doet zijn uiterste best om het vuur te doven en te voorkomen dat het zich verder uitbreidt. Halverwege de ochtend meldde de veiligheidsregio dat er meer materiaal is ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het pand is vrijwel zeker verloren.

De veiligheidsregio waarschuwt omwonenden dat er door de brand asdeeltjes neerdwarrelen. Die kunnen worden opgeruimd met een vochtige doek, die daarna het beste weggegooid kan worden. Enkele straten in de Brabantse plaats zijn afgezet omdat er waterslangen over de weg liggen.

Ter hoogte van het vuur ligt ook een blusslang over het spoor, omdat daar extra water wordt gewonnen uit een nabije waterweg. Tussen Tilburg en Boxtel rijden er daarom geen treinen. Op het traject worden wel bussen ingezet, zegt de NS, dat de komende weken sowieso al met minder treinen rijdt door Nederland.

De vervoerder verwacht dat de verstoring in ieder geval tot ongeveer halverwege de middag duurt. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk.