Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op studie prinses Amalia: ‘Toevallig dat niemand ooit mbo doet’

Gisteren werd bekend dat prinses Amalia in Amsterdam gaat wonen en studeren. Daar begint ze over enkele maanden aan een bacheloropleiding van de Universiteit van Amsterdam. Alhoewel ze cum laude haar gymnasiumdiploma haalde, is er toch het een ander te doen om haar studiekeuze.

Onder anderen Tim Hofman blijft met één vraag achter. Hij vindt het onbegrijpelijk dat leden van het Koninklijk Huis vaak terechtkomen op de universiteit. „Bizar toevallig dat niemand van het koninklijk huis/familie ooit mbo doet toch. Of een gemiddelde baan krijgt. Of een selectieprocedure níet haalt”, tweette een kritische Tim Hofman.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

bizar toevallig dat niemand van het koninklijk huis/familie ooit MBO doet toch. of een gemiddelde baan krijgt. of een selectieprocedure níet haalt. pic.twitter.com/KRJ8oKONgg — Tim Hofman (@debroervanroos) May 30, 2022

Koningshuis-deskundige geeft uitleg

Inderdaad valt op dat veel leden binnen het Koningshuis naar de universiteit gaan. Zo gingen de vader en oma van Amalia ook naar de universiteit. Willem-Alexander en Beatrix studeerden allebei in Leiden.

Hoe kan dat? Waar heeft dat mee te maken? Koninklijk Huis-deskundige Rick Evers heeft daar wel een verklaring voor. „Zowel Willem-Alexander als Máxima gingen naar de universiteit. Dan is de kans statistisch gezien groter dat de kinderen daar ook naartoe gaan”, zegt hij tegen Metro.

‘Amalia maakt juiste beslissing’

Hij zegt dat dezelfde discussie ook al speelde toen Amalia, Alexia én Ariane naar het gymnasium gingen. „Als ik vroeger thuiskwam van school, zaten mijn ouders mij niet constant achter de broek of ik mijn huiswerk had gemaakt. De drie prinsessen hadden altijd een nanny in de buurt die dat wel deed.”

Ook speelt bij Amalia de druk mee dat zij later koningin wordt. „Voor dat beroep heb je een enorme schat aan algemene kennis nodig. De opleiding die ze gaat doen is erg breed en bevat allerlei ingrediënten – van staatsrecht tot economie – die goed van pas komen. Ze maakt denk ik de juiste beslissing.” Evers gelooft niet dat leden van het Koningshuis worden voorgetrokken.

Tim Hofman krijgt de nodige kritiek op tweet over Amalia

Overigens krijgt Tim Hofman ook de nodige kritiek op zijn reactie. „Cum laude geslaagd voor haar eindexamen gymnasium, maar verder volstrekt logisch om haar kwaliteiten in twijfel te trekken”, zegt de één gepikeerd. „Gefeliciteerd Amalia en wat leuk dat je in Amsterdam gaat studeren – was ook een prima reactie geweest”, aldus een ander tegen Tim Hofman.

Toch zien anderen het wel zitten, een prinses op het mbo. „Zou toch weleens leuk zijn: dat prinses die-en-die haar vmbo-diploma heeft gehaald en na de zomer een kappersopleiding gaat volgen.”

Engelstalige studie met mix van disciplines

De bacheloropleiding die Amalia gaat volgen is Engelstalig en combineert rechtsgeleerdheid, economie, politicologie en psychologie, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft het aanmeld- en selectieproces het afgelopen jaar in z’n geheel doorlopen. In de tussentijd deed ze vrijwilligerswerk.

Het collegegeld voor de opleiding bedraagt 4418 euro per jaar volgens de website van de UvA. Daarmee is deze studie twee keer zo duur als de meeste voltijdopleidingen. Wie zoals de troonopvolgster voor het eerst gaat studeren, betaalt het eerste jaar de helft.