Ongeluk bij de A16: auto en brandweermotor klappen op elkaar

Een automobilist en een lid van de brandweer op de motor zijn gisteren bij de A16 met elkaar in aanvaring gekomen. Op beelden is te zien hoe de motorrijder zelfs over zijn stuur geworpen wordt en op de grond terechtkomt. Andere auto’s verzamelen zich snel om het ongeluk, om de motorrijder te beschermen.

De beelden die je hierboven ziet, zijn gefilmd via een dashcam van iemand die voor het verkeerslicht stond te wachten. De motorrijder reed op de Laan van Delfvliet met de kruising Rotterdamsebaan in de richting van de A13. De auto kwam juist van de A13 af en wilde rechtdoor richting Rijswijk.

Botsing tussen brandweermotor en auto

Het brandweerlid zou met spoed, dus inclusief zwaailicht en sirene, op weg zijn naar een melding. Die melding ging waarschijnlijk om een vrachtwagen die op de A13 in brand stond.

Alle betrokkenen kwamen gelukkig zo goed als met de schrik vrij. De motorrijder is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis omdat hij niet (ernstig) gewond was. De inzittenden van de auto waren vooral erg geschrokken.

