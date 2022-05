Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Enkele verdachte gevallen apenpokkenvirus in Nederland

In Nederland zijn enkele mogelijke gevallen van het apenpokkenvirus. De monsters worden momenteel in een laboratorium onderzocht, de uitslag is nog niet binnen. Ook als die allemaal negatief uitvallen, houdt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) er rekening mee dat het eerste geval binnenkort wordt vastgesteld.

Het virus komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika. Af en toe duikt het op in andere landen, maar dan gaat het om een enkel geval van iemand die kort ervoor in Afrika is geweest en misschien nog iemand heeft besmet. Nu gaat het om een opvallend grote uitbraak. In België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië zijn besmettingen vastgesteld.

Apenpokkenvirus in Nederland

Het apenpokkenvirus is heel besmettelijk, maar de ziekte verloopt bij de meeste mensen vrij mild. Ze kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen.

Mensen kunnen het virus oplopen door nauw huidcontact, bijvoorbeeld door een open wondje van iemand aan te raken. In een eerder artikel legden we je al het een en ander uit over het apenpokkenvirus.

‘100.000 doses pokkenvaccin beschikbaar’

Nederland heeft ongeveer 100.000 doses van het vaccin tegen pokken beschikbaar. Maar er ligt nog geen besluit over het gebruik van het middel, en zo ja, wie dat vaccin dan zouden krijgen. Volgens RIVM is er eerst „meer tijd nodig om in kaart te brengen hoe groot de verspreiding van het virus is. Maar we gaan ervan uit dat het verder verspreid is dan we nu in beeld hebben”.

Het apenpokkenvirus is waarschijnlijk goed te bestrijden met het vaccin tegen pokken. Het kan besmetting voorkomen, en bij mensen die net positief zijn getest, kan het vaccin ervoor zorgen dat de klachten beperkt blijven.

In Nederland wordt het pokkenvaccin sinds 1974 niet meer toegediend. Dankzij het middel zijn de pokken verdreven uit westerse landen. Doordat er niet meer ingeënt wordt, lopen nu vooral mensen van onder de 50 risico het apenpokkenvirus op te lopen.

In Vlaanderen isolatie na besmetting

Vlaanderen heeft al maatregelen genomen tegen het virus. Daar is een verplichte isolatieperiode van 21 dagen ingesteld voor mensen die besmet zijn met het apenpokkenvirus. Dat hebben experts na overleg over de aanpak van verspreiding van het virus besloten, meldt de Vlaamse gezondheidsautoriteit. Er zijn in het Nederlandstalige deel van België tot nu toe twee gevallen van apenpokken klinisch geregistreerd, maar de partner van een van de twee patiënten vertoont ook symptomen.

Hoogrisicocontacten zoals huisgenoten, seksuele partners en verzorgers hoeven niet bij voorbaat in isolatie, maar moeten zichzelf goed in de gaten houden. Volgens de overheid moeten ook mensen met een verminderde immuniteit, zwangere vrouwen en kinderen waakzaam zijn, evenals mannen die seks hebben met mannen.