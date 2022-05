Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie zoekt dader van bizarre aanranding in trein, signalement openbaar

Nadat vanmiddag nieuws naar buiten kwam over een 19-jarige vrouw die veertig minuten lang werd aangerand in de trein, heeft de politie het signalement van de dader vrijgegeven. Het gaat om een man met lichte huidskleur en een tatoeage in zijn gezicht.

De man randde de vrouw gisteren veertig minuten lang aan en betaste haar in een trein van Amsterdam naar Alkmaar. Nadat het slachtoffer in een coupé in de trein was gaan zitten, kwam er een man tegen haar aan zitten in de verder lege coupé. In Alkmaar kon ze de trein verlaten en kreeg ze hulp van de politie en NS-personeel.

Signalement dader

De politie laat weten dat er camerabeelden zijn veiliggesteld. Er wordt actief onderzoek gedaan, maar er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het is niet bekend of het camerabeelden uit de trein of van het station zijn. Sommige treinstellen zijn uitgerust met camera’s, maar voornamelijk ouder materieel is dat nog niet. Echter zijn er van stations wel camerabeelden.

De politie heeft inmiddels een signalement vrijgegeven. Het gaat om een man met een lichte huidskleur van ongeveer 40 jaar oud en 1,70 meter lang. De man is kalend met kort blond haar en heeft een tatoeage in zijn gezicht.



In de trein tussen A'dam Centraal – Alkmaar Centraal werd een 19-jarige vrouw maandag slachtoffer van aanranding. In Alkmaar kon het slachtoffer de trein verlaten. Na melding rond 21.30u startte de politie een onderzoek en ging op zoek naar de verdachte. Hij is niet aangetroffen. — Politie NoordHolland Noord (@POL_NHN) May 24, 2022

Veel vragen over aanranding in de trein

De dramatische aanranding van de 19-jarige vrouw roept veel vragen op. De melding kwam bij de politie rond half tien binnen, niet heel laat op de avond. De vraag of er gedurende veertig minuten helemaal niemand in de coupé is geweest, kan de politie nog niet beantwoorden. De Telegraaf vroeg een politiewoordvoerder wat zich precies in de coupé heeft afgespeeld en waarom het slachtoffer niet eerder alarm heeft kunnen slaan. Een concreet antwoord kwam er niet. Het onderzoek loopt nog.

Volgens een woordvoerster van de NS is het niet ongewoon dat er veertig minuten lang geen conducteur door de coupé loopt. „Die kan bezig zijn met reizigers helpen, met een reiziger zonder vervoersbewijs, met de deur open en dicht doen. Het kan van alles zijn, het is gissen”. Ze noemt de aanranding ’supervervelend voor het slachtoffer’. „Elk incident is er een te veel. Helaas gebeuren dit soort incidenten in de maatschappij, dus ook in de trein.”

Nummer meldkamer NS

Sinds 2020 kunnen treinreizigers die zich onveilig voelen een WhatsApp-bericht of SMS sturen naar 06-13181318. Vaak is dat laagdrempeliger dan opstaan en de conducteur erbij halen of bellen. In het NS-jaarverslag van 2021 staat dat vorig jaar 2548 keer een berichtje naar het nummer is verstuurd. Dat is 10 procent van het totale aantal meldingen dat de meldkamer van NS bereikte.