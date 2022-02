Vanaf 1 april moet je zelf wonen in een huis dat je in Amsterdam koopt – in andere steden is dat al zo

Vanaf 1 april gaat de ‘zelfwoonplicht’ voor een koophuis in Amsterdam in. Mensen die een huis kopen, moeten er dan zelf gaan wonen. Dat geldt wel alleen voor woningen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro. De eerste vier jaar na aankoop mogen ze de woning dan niet verhuren en die plicht geldt voor de hele stad. Zo hoopt de gemeente krapte op de woningmarkt tegen te gaan.

Zo’n 60 procent van de koopwoningen in Amsterdam wordt dan beschermd tegen opkoop, omdat de grens bij 512.000 euro ligt. Dat is een relatief hoge grens, maar koopwoningen in onze hoofdstad zijn nou eenmaal duur. „De prijs van een koopwoning is de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld, tot gemiddeld zes ton. Met de opkoopbescherming voor bestaande koopwoningen maken starters en middeninkomens meer kans op een koophuis, omdat ze niet meer afgetroefd worden door beleggers die woningen opkopen om ze daarna tegen torenhoge prijzen te verhuren. Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen”, zegt woonwethouder Jakob Wedemeijer.

Het Metro-panel sprak onlangs ook over de huizenmarkt, en zij delen de mening van Wedemeijer: „Huizen zijn om in te wonen, niet om in te beleggen.”

Zelf wonen in koopwoning

Over een kleine twee weken moet de gemeenteraad nog wel officieel instemmen met de maatregel. Een woordvoerster van de woonwethouder zegt dat ze daar echter geen obstakels verwacht.

Gisteren bleek dat de particuliere huursector in Amsterdam inmiddels groter is dan de voorraad koopwoningen. Dit komt waarschijnlijk door zogenoemde buy-to-let woningen die worden gekocht om te verhuren, en keep-to-let woningeigenaren die elders gaan wonen en hun woning niet verkopen, maar verhuren. In twee jaar tijd zijn 10.000 huizen van de koopmarkt naar het dure particuliere huursegment verschoven.

Ook in andere steden zelfwoonplicht

Zo’n zelfwoonplicht is niet uniek. In andere steden geldt die bijvoorbeeld al. Maar waar de plicht voor heel Amsterdam geldt, is dat in bijvoorbeeld Rotterdam voor slechts zestien wijken. Het gaat dan om huizen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro. Ook tientallen andere gemeenten hebben een zelfbewoningsplicht of zijn bezig met zo’n regeling.

Er gelden wel een paar uitzonderingen op de zelfwoonplicht. Zo mag iemand het huis wel verhuren aan directe familieleden, zoals ouders, kinderen, broers of zussen. Ook mogen ze de woning tijdelijke verhuren, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in het buitenland. Daarnaast geldt de zelfwoonplicht niet voor woningen die onlosmakelijk horen bij een bedrijfsruimte, kantoor of winkel.