‘Traditioneel’ coronavaccin in aantocht: Novavax-vaccin verwacht in maart

Na AstraZeneca, Pfizer, Janssen en Moderna is daar straks Novavax. In maart kunnen mensen het nieuwe coronavaccin halen. Deze prik kent geen mRNA-techniek en is toegankelijker voor mensen die twijfelen over vaccinatie.

De plannen daarvoor worden momenteel uitgewerkt, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. In december keurde de Europese Commissie de nieuwe prik goed. Dit op advies van toezichthouder EMA in Amsterdam. Novavax werkt anders dan de voorgangers. Waar bij Pfizer en Moderna gebruik is gemaakt van de mRNA-techniek, werkt deze prik op de ‘traditionele’ manier.



De Novavax-vaccins worden op zijn vroegst eind februari/begin maart geleverd. Het RIVM en de GGD werken nog uit hoe mensen het Novavax-vaccin kunnen krijgen als zij dat willen. ^KW — Ministerie van VWS (@MinVWS) January 6, 2022

Bij Novavax geen mRNA-techniek

Het vaccin bevat namelijk kleine deeltjes van het virus. Op die manier leert het afweersysteem het coronavirus herkennen en aan te vallen. Ook voor dit vaccin haalt men twee prikken. Tussen de eerste en de tweede prik zit drie weken.

Novavax zou een passend vaccin kunnen zijn voor de mensen die tot nu toe twijfelden aan de prik. De Gezondheidsraad adviseert dan ook om deze vaccins beschikbaar te stellen voor deze doelgroep.

Onduidelijk werking nieuwe coronavaccin bij omikron

Het vaccin is ontwikkeld door het Tsjechische Praha Vaccines, dat in 2020 werd gekocht door het Amerikaanse Novavax en sindsdien Novavax CZ heet. Voor de ontwikkeling werd het vaccin op 24.332 mensen getest in de Verenigde Staten, Mexico en Groot-Brittanië. Uit dat onderzoek bleek dat 24 deelnemers het coronavirus opliepen. 15.159 kregen een placebo toegediend. Onder de placebo-proefpersonen kregen 159 mensen het coronavirus. Deze tests vonden plaats voor de opkomst van de omikron-variant, die nu dominant is. Daardoor is het nog niet duidelijk hoe goed Novavax tegen omikron beschermt.

De Europese Commissie bestelde 100 miljoen doses van het nieuwe vaccin. Er ligt een optie klaar voor nog eens 100 miljoen doses. Dat betekent dat Nederland daarvan 3,89 procent aan vaccins krijgt, wat neerkomt op 7,78 miljoen doses.

Verschillende vaccins

Pfizer en Moderna zijn dus de zogenoemde mRNA-vaccins. Dat betekent dat kleine vetbolletjes met een genetische code in het lichaam komen, wat een relatief nieuwe techniek is. AstraZeneca en Janssen zijn vectorvaccins. Bij deze vaccins kregen gevaccineerden een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus ingesproten. Daarin zat een code die ervoor zorgde dat je cellen spike-eiwitten aanmaken. Novavax is een eiwitvaccin en bevat geen genetische code.