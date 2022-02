Jeugdzorgwerkers in actie: ‘We zeggen nu: we gaan massaal staken’

De problemen in de jeugdzorg zijn hardnekkig. Medewerkers zijn daarom van plan om 15 maart 24 uur te staken als het kabinet niet tegemoetkomt aan de eisen van vakbond FNV. Het ultimatum van de eisen is uiterlijk dinsdag 15 februari. „Het gaat al heel lang niet goed in de jeugdzorg.”

Eén van de eisen is het schrappen van de voorgestelde bezuinigingen op de jeugdzorg. FNV heeft het ultimatum gestuurd naar premier Mark Rutte, zorgminister Ernst Kuipers en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen, onder meer verantwoordelijk voor Jeugdzorg.

Jeugdzorgwerkers gaan 24 uur staken

FNV-bestuurder Maaike van der Aar, die over Jeugdzorg gaat, legt uit waarom jeugdzorgwerkers in staking gaan als het kabinet niet vóór het ultimatum van 15 februari tegemoetkomt aan de eisen. „Het gaat al heel lang niet goed in de jeugdzorg”, zegt Van der Aar tegen Metro. „We voeren ook al heel lang actie tegen de manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd, en tegen de onderwaardering van jeugdzorgmedewerkers.”

Dat, in combinatie met zwaar werk en bezuinigingen, zorgt voor een enorme leegloop aan personeel in de jeugdzorg, vervolgt Van der Aar. „Daarmee heb je dus een verhoogde werkdruk en inmiddels lange wachtlijsten. Ze zeggen daarbij dat het opgelost gaat worden door een eigen bijdrage van bijvoorbeeld cliënten, die kan oplopen tot 1350 euro per kind per jaar. Ook willen ze de behandelduur normeren, waardoor maatwerk binnen de jeugdzorg kan verdwijnen.”

„Het was al niet best”, zegt Van der Aar. „We zitten in een sector die gewond uit de decentralisatie van 2015 is gekomen, en daarbovenop wil de regering dus bezuinigen.”

Lange actievoering

Toen er opnieuw een bezuiniging werd aangekondigd, waren ze er klaar mee. „We voeren al vijf jaar actie tegen de manier waarop het nu georganiseerd is. De sector staat er niet goed voor. En daar wordt zonder plan, en zonder onderbouwing, nóg een half miljard op bezuinigd.” De grens is daarmee bereikt. „We zeggen nu: we gaan massaal staken.” Naast jeugdzorgwerkers nodigt de vakbond ook ervaringsdeskundigen en andere partijen uit, zoals Het Vergeten Kind, jeugdadvocaten, kinderrechters, gemeenteraadsleden en wethouders om met hen actie te voeren voor een betere jeugdzorg.

De vakbond zegt te zien dat de druk op het kabinet toeneemt. „Dinsdag wordt het in de Eerste Kamer besproken, dus er is hoop dat zij de plannen voor het bezuinigen wegstemmen.” Maar dan zijn ze er nog niet: „Ook dan zullen we nog steeds staken. Want we weten dat het geld bij de gemeente terechtkomt, maar vanuit de gemeente gaat er te weinig naar jeugdzorg. Daarom zouden we het geld dus geoormerkt willen zien, zodat het zeker is dat het naar jeugdzorg gaat.” Geld naar de gemeente is niet hetzelfde als geld naar de jeugdzorg, zegt Van Der Aar. De eisen blijven dus staan.

Het in staking moeten gaan is een combinatie van verdriet, woede en wanhoop, zegt Van der Aar. „We moeten grijpen naar een zwaar middel als staken, wat jeugdzorgwerkers echt niet willen. In 2019 hebben we al gestaakt omdat we toen al zagen dat er tekorten zijn. En boven op dat verhaal komen nu dus extra bezuinigingen.”

Verwachtingen

De staking staat gepland op de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, dus Van Der Aar hoopt dat potentiële gemeenteraadsleden en wethouders goed op de staking zullen letten. En het is een boodschap naar de kiezer, zegt Van Der Aar: „Weet wat je stemt als zorg voor kinderen je lief is.” Tegelijkertijd hoopt Van Der Aar dat er door staking verder gekeken wordt naar de jeugdzorg. „Na de staking, zullen we waarschijnlijk nog niet zijn waar we willen zijn. Het vraagt niet om een makkelijke oplossing, het is een complex probleem.” Al is het afschaffen van de bezuinigingen het eerste wat volgens Van Der Aar moet gebeuren.

De mogelijke staking valt samen met de eerder aangekondigde demonstratie voor betere jeugdzorg in Den Haag.