Zien: zó arriveert superjacht Galactica (van 100 miljoen euro) in haven van Harlingen

Luxejacht Galactica is na een tocht van vijf dagen vanmiddag aangekomen in de haven van Harlingen. De tocht van het schip van Oss naar Icon Yachts in Harlingen ging niet zonder slag of stoot. Onze collega’s van de Leeuwarder Courant legden de intocht vast (zie de video hierboven).

Het superjacht van Heesen Yachts in Oss kon door de hoge waterstand tot twee keer toe niet onder bruggen in Noord-Brabant door. Na een tussenstop in Dordrecht maakte het schip van 80 meter lang en bijna 14 meter breed via de Noordzee de oversteek naar Harlingen. Het dak van het schip werd dinsdagavond al via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand naar Harlingen vervoerd.

Icon Yachts

Op de pier bij Harlingen stonden tientallen mensen het schip op te wachten, nadat het tussen Vlieland en Terschelling was doorgevaren. De Galactica is voor het grootste gedeelte klaar, maar wordt in de hal van Icon Yachts in Harlingen verder afgebouwd.

Het varende paleis heeft onder meer een beachbar, zwembad, helikopterplatform en een kristallen lift aan boord. Op het dek van het schip kan een openluchtbioscoop worden uitgeklapt. Het metersgrote scherm is gemaakt door het bedrijf Dutch Touch Marine uit Workum. Ook dit onderdeel van het scherm zal in Harlingen verder worden afgewerkt.



Russische eigenaar

Het schip heeft vanzelfsprekend flink wat brandstof nodig om oceanen en zeeën te bevaren. In het superjacht zit een brandstoftank van 120.000 liter en een watertank van 30.000 liter.

In april moet het superjacht worden opgeleverd. De Russische eigenaar, wiens naam geheim moet blijven, heeft drie jaar geleden naar verluidt 100 miljoen euro betaald voor het schip.