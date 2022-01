Sanne Wallis de Vries niet bij Kapsalon Theater vanwege corona

Kapsalon Theater-organisator Sanne Wallis de Vries is vandaag niet aanwezig bij de actie vanwege een „coronageval binnen de familie”. De cabaretier moet daarom in thuisquarantaine, zo schrijft ze op Twitter.

„Lief publiek, spelers, theaters, tot mijn grote verdriet moet ik door ‘n coronageval binnen de familie thuis blijven. Maak er de mooiste dag van het jaar van. En stuur af en toe ‘n foto of een filmpje zodat ik kan mee genieten. Handhavers, laat je lekker knippen”, aldus de cabaretier op Twitter.



In Kapsalon Theater, een initiatief van Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries, worden klanten vermaakt door artiesten als Jochem Myjer, Claudia de Breij en Youp van ‘t Hek, terwijl ze worden geknipt of anderszins een behandeling ondergaan.

Kapsalon Theater

Meer dan zeventig musea voeren vandaag met onder meer ludieke „gymlessen” actie omdat ze wegens corona nog steeds niet mogen openen van het kabinet. Dat aantal telde de Museumvereniging in de loop van de ochtend. In de theaters worden knipbeurten gegeven te midden van optredens. In musea kun je meedoen aan een yoga- en zumbales, bootcamp, een training traplopen of een spieroefening orgeldraaien.

De musea snappen echt niet dat zij niet open mogen en de winkels wel: „450 musea staan qua verplaatsingen in geen enkele verhouding tot de verplaatsingen naar in totaal 85.000 fysieke winkels in Nederland”, aldus de museumclub. De organisatie wijst bovendien op de speciale coronaprotocollen waarmee de musea eerder en volgens eigen zeggen veilig opengingen.

Handhaving

Toch doet ook een „handjevol” theaters niet mee aan de protestactie, laat medeorganisator Ed Struijlaart weten. Zij hebben hiervoor gekozen omdat gemeenten hebben aangekondigd de coronaregels te gaan handhaven. „Het valt hartstikke mee, het gaat om zo’n zes of zeven theaters.”

Zo heeft onder andere Theater Orpheus in Apeldoorn de activiteiten rondom de actie Kapsalon Theater afgelast vanwege de aangekondigde handhaving door de gemeente. Het theater en de bijbehorende kapsalon blijven wel open voor mensen die er werken om zo „een signaal” afgeven richting de overheid, aldus de directeur van Orpheus, Mirjam Barendregt.