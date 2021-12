Vreugdevuren Den Haag afgelast: ‘Niet doorgaan een nieuwe traditie?’

De vreugdevuren in Den Haag gaan dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. Volgens burgemeester Jan van Zanen zijn er door de coronaregels nu „te veel onzekerheid en te weinig aanknopingspunten om de voorbereidingen verder voort te zetten”. De boosheid op sociale media valt zowaar mee. Er is begrip en ook een knipoog: „Nieuwe traditie: vreugdevuren Den Haag gaan niet door.”

De vreugdevuren zouden voor het eerst weer plaatsvinden sinds de jaarwisseling 2018-2019. Ook de vuurwerkshow bij de Hofvijver is afgeblazen. In december 2019 gebeurde het afgelasten voor het eerst, omdat het daarvoor flink mis was gegaan.

Vreugdevuren Den Haag zouden weer terugkeren

De gemeente wilde vreugdevuren toestaan in Scheveningen en de Haagse wijken Laak, Escamp en Duindorp. Volgens Den Haag hebben de Omikron-variant, het hoge aantal besmettingen en onduidelijkheid over wat er mag tijdens de jaarwisseling roet in het eten gegooid.

„Het kabinet maakt niet eerder dan 14 december eventuele versoepelingen of (lokale) mogelijkheden bekend”, stelt de gemeente in een verklaring. „Dat is te laat om nog verantwoord en veilig een vreugdevuur te kunnen organiseren. Daarnaast levert het voor organisatoren te veel onzekerheid en onaanvaardbare financiële risico’s op.”

De gemeente vreest bovendien voor een „onbeheersbare toestroom van publiek” naar de vreugdevuren, nu veel andere steden de festiviteiten voor oud en nieuw eerder al hebben afgeblazen. „Omdat de vreugdevuren een eerlijke kans verdienen, is dat een onaanvaardbaar risico.”



Vreugdevuren in Den Haag gaan weer niet door https://t.co/Yk69zFE5lL #omroepwest Jammer! Burgemeester Van Zanen heeft zijn best gedaan. In 2022 het einde van het jaar- en het coronatijdperk groots vieren. — Karel Kulk (@Kulk68) December 2, 2021

‘Met vereerde krachten gewerkt aan Haagse traditie’

Van Zanen spreekt van „een grote tegenvaller” voor alle betrokkenen en „wederom een domper” voor de buurten waar de vuurstapels gebouwd zouden worden. „Er is vanaf januari tot vandaag met vereende krachten gewerkt aan het verantwoord realiseren van de nieuwe vorm van deze Haagse traditie.” De burgemeester drukt mensen op het hart om in aanloop naar en ook gedurende oud en nieuw „de rust te bewaren”.

Deze twitteraar ziet een andere traditie aankomen:



Nieuwe traditie: Vreugdevuren in Den Haag gaan weer niet door. — Menno Terlouw (@MennoTerlouw) December 2, 2021

De organisatie van het vreugdevuur in Duindorp zegt de beslissing „zeer te betreuren”. „Maar helaas zijn er geen andere mogelijkheden”, schrijft de organisatie op Facebook. Ook de organisatie van het Scheveningse vreugdevuur laat weten dat het feest niet doorgaat. „Ondanks de inspanningen tot het laatste moment van onze burgemeester Jan van Zanen is het hem niet gelukt om de vreugdevuren alsnog door te laten gaan.”

Vreugdevuren bliezen smeulende deeltjes richting dorp

Bij de afgelopen jaarwisseling konden de vreugdevuren ook als gevolg van de coronaregels niet doorgaan. Het jaar daarvoor waren de stapels niet toegestaan, nadat het op 1 januari 2019 mis was gegaan op het Scheveningse strand. In die nieuwjaarsnacht blies de wind smeulende deeltjes naar het dorp. Daardoor ontstond groot gevaar en veel schade.

De houtstapels van Scheveningen en Duindorp waren veel hoger dan afgesproken, maar de gemeente deed daar te weinig tegen. Die conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid leidde tot het opstappen van burgemeester Pauline Krikke.

Richard Mos, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, is niet blij met het afgelasten van de vreugdevuren. Dit meldde hij vanmorgen op Twitter:



