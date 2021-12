‘Godswonder’? Staphorst en Urk kleuren licht op coronakaart door dalende besmettingen

De plaatsen Urk en Staphorst stonden de afgelopen periode bekend als coronabrandhaarden. De besmettingen liepen hier sterk op en onder meer de lage vaccinatiegraad leek daar een rol in te spelen. Maar nu duikelen de besmettingen in deze religieuze dorpen omlaag. En kleuren ze lichter op de coronakaart. „Een godswonder?”, klinkt op Twitter.

Gisteren schreef Metro over de laatste coronacijfers. Daaruit bleek dat voor het eerst sinds 3 november er minder dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen op één dag gemeld waren. Het R-getal is landelijk onder de 1 gezakt.

Besmettingen in Urk en Staphorst laag

De kerkelijke gemeenten Urk en Staphorst kwamen de afgelopen periode veel in het nieuws. De vaccinatiegraad in deze twee dorpen lag laag. Vanwege religieuze redenen lieten veel Urkers en Staphorsters zich niet vaccineren. Al nam de vaccinatiegraad de afgelopen tijd wel iets toe en lieten sommige bewoners zich zelfs stiekem vaccineren. Uit verschillende hoeken klonk veel kritiek over deze religieuze gemeenten. De besmettingen liepen hier namelijk de afgelopen periode behoorlijk op. En coronadeskundigen spraken hun zorgen uit over Urk en Staphorst.

Ruim vijf weken geleden spraken de dorpen nog van een coronapiek. Toen raakten in Urk zo’n 80 mensen op één dag besmet. In Staphorst waren dat er in de piek 54 per dag. Gisteren schreef de regionale de krant de Stentor dat Urk en Staphorst op de coronakaart opvallend licht kleuren. In Staphorst werden twee positieve tests gemeld en in Urk waren dat er vier. Het Gelderse Zutphen en Brummen krijgen op de kaart wel nog de kleur rood. Beide plaatsen komen boven de 100 besmettingen per 100.000 inwoners uit.

Luchtreinigingsapparaten op scholen

„Het wonder van Staphorst”, wordt inmiddels veelvoudig op Twitter besproken. Want hoe het nu precies kan dat de besmettingen hier dalen, is nog onbekend. Daarom doet het RIVM onderzoek naar deze gemeente. Wel worden de luchtreinigingsapparaten genoemd die in de klaslokalen van vijf reformatorische scholen werden geplaatst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wonderen moeten worden bewezen. Daarom onderzoekt RIVM "het Wonder van Staphorst". De pilot levert waardevolle inzichten op die kunnen bijdragen aan het openhouden van scholen. Daarom diende @NickiVerweij samen met @keesvdstaaij en @mirjambikker de volgende motie in: #coronadebat pic.twitter.com/ZxoJrnbMWe — JA21 (@JuisteAntwoord) December 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zorg voor filters in de klaslokalen zoals in Staphorst, zuiver de lucht kan iedereen naar school iedereen blij, kinderen, ouders die moeten werken en opa en oma die niet hoeven op te passen. In het OV en op scholen verplicht FFP2 maskers. — Doe eens lief❤😪 (@juist_ja) December 20, 2021

Landelijke coronakaart en coronacijfers

De afgelopen 24 uur werden er in totaal 9450 coronabesmettingen geregistreerd. Het gemiddelde is hierdoor gezakt naar 13.552 positieve tests per dag. Het RIVM ontving 31 meldingen van sterfgevallen. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalden. 1335 personen belandden de afgelopen week in het ziekenhuis en 248 daarvan kwamen op de ic terecht. De afgelopen week overleden 322 mensen aan de gevolgen van besmetting.

Het kabinet en coronadeskundigen vrezen voor de komst van de Omikron-variant de komende tijd. Daarom verwacht het RIVM dat het aantal ziekenhuisopnames zal toenemen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.