Sporten en bewegen straks een essentiële sector, als het aan de Tweede Kamer ligt

De huidige lockdown zorgt ervoor dat sporten een stuk lastiger is. Momenteel zijn alleen duo-trainingen in de buitenlucht toegestaan. Maar als het aan de meerderheid van de Tweede Kamer ligt, moeten sport en bewegen onder de essentiële sectoren vallen. Vandaag werd daar een motie over aangenomen.

Want volgens de Tweede Kamer is sporten gezond en belangrijk. Niet alleen voor onze fysieke gesteldheid, maar ook voor het welzijn van mensen, de samenleving en economie. CDA-Kamerlid Joba van den Berg diende de motie in en deze werd door de meerderheid van de Kamer aangenomen.



Sporten is heel belangrijk voor de gezondheid en weerstand. Het is dus zeker tijdens een pandemie essentieel. Het kabinet moet de sport dus indelen bij de essentiële sectoren.⬇️ Tweede Kamer wil dat sport essentiële sector wordt https://t.co/Nts7qV8GYL via @nporadio1 — KNVB (@KNVB) December 22, 2021

Tweede Kamer wil meer belang voor sporten

De sportscholen zijn door de harde lockdown dicht en dat is voor veel mensen een groot gemis. Ook teamsporten, wedstrijden of andere sportactiviteiten gaan niet door. Buiten sporten met zijn tweetjes mag wel.

De Kamer wil dan ook dat sport en bewegen zo snel mogelijk worden toegevoegd aan de lijst van essentiële sectoren. Het is nu aan het kabinet om uit te zoeken onder welke „randvoorwaarden” dit kan. De essentiële sectoren bleven eerder geopend, ook tijdens de strengste lockdowns. Onder deze sectoren vallen bijvoorbeeld de supermarkten, tankstations, maar ook slijterijen.

„Het is vreemd dat de coffeeshops en slijterijen wel open zijn, maar dat sporten niet kan”, sprak Van den Berg bij Langs de Lijn en Omstreken. „Daarom willen we kijken hoe mensen kunnen blijven sporten, ook in moeilijke tijden.”



Ik zou het best prettig vinden weer naar de klimhal te kunnen, maar met z'n allen op een kluitje binnen sporten is wellicht niet het meest briljante idee op dit moment… https://t.co/pN1CHrpaPt — René Damkot 🇪🇺 (@ReneDamkot) December 22, 2021

Essentiële sector blijft open in lockdown

Demissionair premier Mark Rutte liet weten begrip te hebben voor de motie. Maar volgens hem is er meer tijd nodig om dit uit te werken. „Dat gaat nu niet lukken, voor de kerst”, sprak hij. De huidige lockdown duurt tot zeker 14 januari. Van den Berg: „We hopen dat sport een veel belangrijkere rol krijgt bij eventuele toekomstige maatregelen.”

Rutte liet weten dat het onderscheid tussen essentieel en niet-essentieel „nergens op slaat”. Daarover geeft hij iets meer toelichting. „We bedoelen ermee: als je er niet heengaat, verhonger je niet. Maar je kunt ook verhongeren door te weinig cultuur te hebben en je kunt verhongeren door te weinig boeken te lezen, maar dat is dan een andere vorm van verhongeren.”



