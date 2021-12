Rutte wil formateur kabinet worden en zegt juist niet op de zorg te besparen

Mark Rutte wil de formateur van het nieuwe kabinet worden. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben de VVD-leider in het Tweede Kamer-debat over het coalitieakkoord, zoals verwacht, voorgedragen. De beoogde huidige demissionaire premier heeft vandaag ook gemeld niet op de zorg te besparen. Dat ziet de Kamer wat hem betreft verkeerd. „We remmen alleen de stijgende kosten af.”

Mark Rutte gaat bij een akkoord van de Tweede Kamer aan de slag om het nieuwe kabinet te ‘formeren’. Hij zal in gesprek gaan met kandidaat-ministers en de kabinetsploeg samenstellen. De coalitiepartijen dienden over de formateur een motie in in het debat.

Kabinet met Rutte van 29 personen

Die kabinetsploeg zal bestaan uit twintig ministers en negen staatssecretarissen, blijkt uit het verslag van de informateurs. Naar verwachting wordt het nieuwe kabinet in januari gepresenteerd.

Niet iedereen vindt Rutte als formateur overigens ‘een feest’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@markrutte

Wil je aub de motie intrekken om formateur te worden?.als je een greintje fatsoen hebt en gevoel voor empathie trek jij je terug — Albert Pieters (@alpie67) December 16, 2021

Rutte, die gisteravond in Op1 nog tegen een meloen van Sven Kockelmann moest aankijken, zei in het Tweede Kamer-debat ook graag door te willen als premier. D66-leider Sigrid Kaag zegt dat ze nog niet zeker weet of ze de Kamer in gaat of dat ze weer minister wordt. Wopke Hoekstra, de leider van het CDA, gaat opnieuw voor een ministerspost. Dit om zijn partij „vanuit het kabinet te leiden”. Gert-Jan Segers wordt weer fractievoorzitter, liet hij vandaag weten. „Ik hoop nog even politiek leider van de ChristenUnie te blijven en die zit in de Kamer.”

Rutte gaat in debat in op geld voor de zorg

De zorg was vandaag een belangrijk punt van discussie tijdens het debat. Kabinet Rutte IV zal volgens Mark Rutte zelf niet besparen op de zorg. „We remmen de stijgende kosten af. Dat is noodzakelijk”, zei hij tegen de kritische oppositie.

In het coalitieakkoord staat een bezuiniging van 4,5 miljard euro per jaar opgenomen voor 2052. Maar daarbij gaat het om een besparing ten opzichte van de trend van stijgende zorgkosten. Ofwel het ‘afremmen’ van de kosten, zoals Rutte dat noemt. De komende jaren gaat er wel extra geld naar de zorg.

„Op de langere termijn stijgen de kosten zó snel”, benadrukt Rutte tegenover SP-leider Lilian Marijnissen. Als het kabinet niets doet zullen de zorguitgaven andere investeringen „als een koekoeksjong uit het nest duwen”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jarenlang is de zorg uitgekleed. Dat ziet iedereen behalve dit kabinet. Rutte 4 laat de zorg opnieuw keihard vallen.👇 #strijdmee pic.twitter.com/GAVNsKo4Io — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) December 16, 2021

‘Nieuw kabinet heeft geen respect voor de zorg’

Volgens Marijnissen is het „de waarheid dat er keihard wordt bezuinigd op de zorg”. De socialiste hekelt budgetafspraken en zegt dat het kabinet „geen respect voor de mensen in de zorg” heeft.

GL-leider Jesse Klaver legde meteen een ultimatum op tafel. „Haal deze bezuiniging eruit, zet hem niet in de boeken. Dán ben ik bereid te praten over waar wel snel slimme besparingen mogelijk zijn.” Rutte noemt de eis van Klaver niet reëel, maar wil wel met hem praten over hoe de groei van de zorgkosten kan worden afgeremd.

Ook D66-leider Sigrid Kaag noemt het „jammer dat er wordt gedaan alsof er nu acuut bezuinigd wordt”. Deze kabinetsperiode wordt extra geïnvesteerd, vindt zij. „We kijken naar minder groei op langere termijn. Dat is een heel ander verhaal”. Met die uitleg nam SP-leider Marijnissen geen genoegen. „Ook voor nu staan er heel veel minnen”, aldus de socialiste.