Kabinet heeft besloten: avondlockdown tot 14 januari, langere kerstvakantie

Het kabinet heeft de knoop doorgehakt. Ze gaan de avondlockdown verlengen tot en met zeker 14 januari. De kerstvakantie voor basisscholen krijgt er een paar dagen bij. Volgens ingewijden zijn dit de maatregelen die demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge ons vanavond gaan vertellen tijdens de persconferentie.

Vanaf volgende week dinsdag gaan de basisscholen dicht, melden bronnen aan persbureau ANP. Maandag zijn ze dus nog wel open, aldus ingewijden. Zonder maatregelen zou de kerstvakantie op vrijdag 24 december beginnen.

Avondlockdown verlengd tot en met 14 januari

Dat het kabinet de avondlockdown mogelijk wilde verlengen, lekte eerder al uit. Dat is mede omdat het Outbreak Management Team dat als advies gaf. Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vindt de verlenging „verstandig“.

Het is nog niet bekend of scholen tijdens de sluiting online onderwijs gaan geven, of dat de leerlingen echt eerder vakantie hebben. Ingewijden zeggen dat net zoals tijdens eerdere schoolsluitingen, scholen worden gevraagd om noodopvang te regelen voor kwetsbare kinderen of kinderen wier ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) zei na afloop van het ministersoverleg dat het kabinet „heel zware besluitvorming heeft gehad”. Vorige week schreef hij nog op Twitter dat het „de inzet” was van het kabinet om de scholen rondom de kerstvakantie open te houden. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet gisteren al doorschemeren dat het eerder sluiten van scholen een serieuze optie voor het kabinet was.

Het kabinet vreesde dat basisschoolkinderen sneller familieleden zouden besmetten tijdens kerstbezoek als zij niet eerder vrij van school zouden krijgen. Met een vervroegde kerstvakantie hebben schoolgaande kinderen een week voor Kerstmis minder onderling contact en is de kans op besmetting dus kleiner.

Persconferentie

Geen versoepelingen dus, tijdens de persconferentie. Wel brengt De Jonge waarschijnlijk het nieuws dat de boostercampagne een stuk sneller gaat. Zo’n bericht kregen we gisteren al, toen het RIVM ook het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds medio november meldde. Het is mogelijk dat mensen niet meer zes maanden hoeven te wachten voor ze hun boosterprik kunnen halen. Dat zou de boostercampagne aanzienlijk versnellen. Tijdens de persconferentie vertelt Hugo de Jonge daar meer over.

Ondanks dat de besmettingen niet langer stijgen dus een verlenging van de avondlockdown. De nieuwe Omikron-variant houdt de boel namelijk op scherp. Eerder vertelde viroloog Marion Koopmans nog over deze variant. Zij maakt zich zorgen. „We moeten wel tussen de oren hebben: we zijn echt nog niet klaar”, sprak zij uit. Mede door deze variant versnelt De Jonge de boostercampagne.

Vanavond om 19.00 uur volg je de persconferentie live op Metronieuws.nl.