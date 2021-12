Hugo de Jonge plant vooruit: ‘Ook boosterronde voor 2022 en 2023’

Het lijkt erop het niet bij één extra boosterronde blijft. Het kabinet calculeert namelijk voor volgend jaar drie boosterrondes in. Dat is inclusief de nu lopende boosterronde. Ook voor 2023 staat er een boosterprik op de agenda. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge schreef dat gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet is bezig met lange termijnplannen. Dat geluid klonk vorige week al. Dus proberen het kabinet en het RIVM nu al uit te rekenen hoeveel boosters nodig zijn voor volgend jaar. En dat is volgens De Jonge geen eenvoudig rekensommetje. „Aangezien we hierbij met een groot aantal, deels nog onbekende, variabelen rekening moeten houden. Het kabinet kiest daarom zoveel mogelijk voor zekerheid”, aldus de coronaminister in zijn brief.

Nieuwe boosterronde in 2022 en 2023

Nederland treft alvast voorzorgsmaatregelen met bijna zes miljoen extra vaccins voor extra boosterrondes. Eerder werden 12 miljoen vaccins bijbesteld van Pfizer/BioNTech. Deze vaccinaties zijn mogelijk al aangepast aan de Omikron-variant.

De Jonge denkt dus verder vooruit met de boosterrondes. In zijn brief staat dat „er voldoende vaccins zijn voor de huidige boostercampagne”. De extra vaccins zijn bedoelt voor nieuwe boosterrondes voor het tweede kwartaal en het najaar van 2022. En ook 2023 staat dus al op de planning. Daarmee mikt het kabinet volgens De Jonge op een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad.

Hugo de Jonge haalt boosterprik

In Nederland is de boostercampagne inmiddels in volle gang. De dertigers zijn ondertussen aan de beurt en tot nu toe werden 3 miljoen boosterprikken gezet. Voor 1 februari moeten ook alle 18-plussers geprikt zijn. Volgens De Jonge een streven dat haalbaar is.

Gisteren was coronaminister De Jonge zelf aan de beurt voor zijn boosterprik. Die haalde hij in zijn thuisstad Rotterdam. Hart van Nederland legde het prikmoment vast, maar De Jonge was niet perfect voorbereid. Hij vergat namelijk zijn paspoort. „Shit mijn paspoort ligt nog in de auto”, sprak hij. „Gelukkig” had de coronaminister zijn rijbewijs in zijn zak en daar ging de GGD mee akkoord. Het is niet de eerste keer dat de politicus zo’n foutje maakt. Bij de verkiezingen in maart nam hij een ongeldig paspoort mee. Daar zaten de gaten toen al in.