Baudet voor de rechter omdat hij coronabeleid vergelijkt met Holocaust

Twee Joodse organisaties hebben een kort geding aangespannen tegen Thierry Baudet. Ze vinden uitingen die de partijleider van Forum voor Democratie in november deed ernstig beledigend en onnodig kwetsend voor overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog steunen het kort geding.

„De ongevaccineerden zijn de nieuwe joden, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi’s en NSB’ers”, twitterde de Forum voor Democratie-leider. In een ander bericht zette Baudet twee foto’s naast elkaar. Hij vergeleek een foto van een kind dat niet naar een sinterklaasfeest mocht met een kind met een Jodenster dat wacht op deportatie. Met de berichten op sociale media bagatelliseert Baudet de Holocaust, zeggen het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg. Baudet staat vooralsnog achter zijn uitingen.

Joodse organisaties willen einde aan oorlogsvergelijkingen

Het Centraal Joods Overleg en het CIDI noemen de uitingen ernstig beledigend en kwetsend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden. Ze eisen dat Baudet de uitlatingen verwijdert van sociale platforms. Ook willen ze dat hij beeldmateriaal van de Holocaust niet langer gebruikt binnen het coronadebat.

CIDI-directeur Hanna Luden zei eerder dat Baudet met dit soort uitspraken meewerkt aan „de ontkenning van de geschiedenis”. Ze noemde dat kwalijk, „want jongeren nemen voor waar aan wat hij zegt. Ze beseffen niet dat hij onzin verkondigt”. Tweede Kamerleden moeten afstand nemen van de beweringen, aldus Luden.

Baudet: ‘Excuses? Ik zou niet weten waarom’

Ook in de Tweede Kamer kregen de uitspraken van Baudet de nodige aandacht. Toen hij door D66-fractieleider Rob Jetten werd gevraagd excuses te maken voor de uitingen, zei Baudet: „Ik zou niet weten waarom.” Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen herhaalde de politiek leider dat hij vergelijkingen ziet tussen de huidige situatie en de situatie in de jaren dertig en veertig. „We maken nu discriminatie mee op ons eigen grondgebied. Dat hebben we eerder gezien. Dat willen wij niet.”

Baudet heeft het coronabeleid al vaker in verband gebracht met de Tweede Wereldoorlog. Zo maakte zijn partij in de aanloop naar Bevrijdingsdag een poster, waarmee hij suggereerde dat aan de vrijheid een einde was gekomen door het coronabeleid. Ook verdedigde Baudet mensen die tegen het coronabeleid protesteerden door een Jodenster te dragen. Na kritiek van Joodse organisaties stelde hij dat die organisaties de oorlog niet mogen „claimen”.

Dezelfde organisaties vragen de rechtbank in Amsterdam nu met een spoedprocedure om de oorlogsvergelijkingen van Baudet onrechtmatig te verklaren. Het kort geding dient volgende week woensdag.