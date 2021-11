Vanavond persconferentie: dit staat ons te wachten

Vanavond om 19.00 uur kruipen demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge weer achter de microfoon om ons slecht nieuws te bezorgen. Gisteren een record van ruim 16.000 besmettingen, vanavond horen we tijdens de persconferentie dat we opnieuw een lockdown ingaan. We sommen de maatregelen die tot nu toe zijn uitgelekt voor je op.

De afgelopen dagen lekte het een en ander al uit. Eerst kwam het advies van het OMT om een lockdown van twee weken in te voeren. Het kabinet neemt dat advies niet alleen over, maar verlengt de komende lockdown alvast met een week. Vanaf morgen om 19.00 uur zit Nederland dus wederom in een lockdown, die in eerste instantie drie weken duurt. Viroloog Ab Osterhaus waarschuwt echter al dat de kans bestaat dat die langer duurt: „Maatregelen zijn al vaker verlengd”, zei hij.

Persconferentie: verwachte maatregelen

We gaan dus een gedeeltelijke lockdown in van drie weken. Of, zoals het kabinet het zelf zegt, een „beperkte” lockdown. De horeca mag namelijk open blijven, maar onder voorwaarden. Dit zijn de maatregelen die Rutte en De Jonge vanavond hoogstwaarschijnlijk aankondigen in de persconferentie:

De horeca en niet-essentiële winkels moeten hun deuren om 19.00 uur sluiten;

Je mag thuis maximaal vier mensen uitnodigen;

Het thuiswerkadvies wordt: werk zoveel mogelijk thuis;

Sportwedstrijden mogen doorgaan, maar er mag geen publiek aanwezig zijn;

En tot slot: de coronapas wordt uitgebreid naar dierentuinen en pretparken. Dit moet wel eerst juridisch geregeld worden.

Het OMT adviseerde ook om bioscopen en theaters te laten sluiten, maar het kabinet neemt dat advies niet over. Het annuleren van evenementen is ook een OMT-advies, maar het is nog niet bekend of het kabinet dat overneemt.

Daarnaast liggen er ook maatregelen voor op de lange termijn op tafel. Zo wil het kabinet de 1,5 meter-regel herinvoeren, maar daar moet eerst een nieuwe wetgeving voor gemaakt worden. Het duurt zo’n 1 tot 2 weken voordat die dan behandeld is in de Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast wil het kabinet ook de 2G-maatregel invoeren, wat betekent dat alleen gevaccineerde of herstelde mensen een QR-code krijgen. Tegen die maatregel leven echter wel enkele bezwaren in de politiek.

Hoe laat is de persconferentie vanavond?

Het was lange tijd onduidelijk wanneer de persconferentie zou zijn (en of er überhaupt eentje aan zat te komen), maar nu is het bekend. Om 19.00 uur vanavond is de persconferentie en horen we welke maatregelen de komende tijd gaan gelden. En de persconferentie, die volg je live via onze website. Na afloop vind je ook daar uiteraard een samenvatting met de belangrijkste punten.

Horeca: ‘Veel zaken gaan zich niet aan sluitingstijd houden’

De vervroegde sluitingstijd van 00.00 uur naar 19.00 uur, is voor veel horecazaken de zoveelste financiële klap. Dat zijn namelijk vaak de uren waarin ze de meeste omzet maken. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verwacht dan ook dat veel bedrijven zich niet aan de sluitingstijd zullen houden. Dat zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. De maatregelen die het kabinet vanavond aankondigt in de persconferentie zijn volgens hem onacceptabel en komen „als een complete verrassing”.

„Het kabinet heeft een grens overschreden en dit is voor velen het moment om een grens te trekken”, zegt Willemsen. „Het is de doodsteek voor de branche.” Hij vindt een eerdere sluiting van de horeca onnodig omdat er weinig coronabesmettingen toe te schrijven zijn aan de sector.