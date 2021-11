Waarom de Omicron-variant volgens viroloog mogelijk goed nieuws kan zijn

De Omicron-variant van het coronavirus kan ook gunstig uitpakken voor de pandemie als de in Zuid-Afrika ontdekte mutant besmettelijker is, maar wel minder schadelijk.

Dat zegt de Belgische viroloog Marc van Ranst, die de autoriteiten in zijn land adviseert over het coronabeleid.

Omicron-variant mogelijk gunstig

„Indien de Omicron-variant minder ziekteverwekkend zou zijn, dan zou de grotere besmettelijkheid (die Omicron toelaat om Delta te vervangen) zeer positief zijn”, twittert de gezaghebbende viroloog. „Daarom moeten we de klinische gegevens van Omicron-patiënten (in Zuid-Afrika en wereldwijd) goed opvolgen.” In dit ideale geval zou de Omicron-variant vanwege de hogere besmettelijkheid de Delta en Afla-varianten verdringen. Meer mensen raken dan besmet, maar wel met een milder virus, wat weer leidt tot een grotere groepsimmuniteit.

Op Twitter reageert men al hoopvol op het idee dat deze nieuwe variant in zekere mate zou kunnen beschermen tegen oude varianten van het virus. Toch is er (nog) geen enkele aanwijzing dat dat op dit moment het geval is, daar is eerst meer onderzoek voor nodig.



Nog niets bekend over effecten

Voorlopig onderzoek wijst volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit dat Omicron besmettelijker is dan eerdere varianten, maar over de gevolgen voor Covid-19 is nog niets bekend. De WHO heeft Omicron wel als zorgelijk aangemerkt.

De variant is naast landen in zuidelijk Afrika inmiddels aangetroffen in onder meer België en Israël. Vrijdag zijn er zo’n 600 passagiers vanuit zuidelijk Afrika in Nederland aangekomen, waarvan er 61 positief testten. Het is nog niet bekend of daar besmettingen met de Omicron-variant tussen zitten. Van Ranst vraagt zich op Twitter ook af hoe het mogelijk is dat er besmette reizigers in het vliegtuig zijn toegelaten. „Men moet toch een negatieve PCR-test kunnen voorleggen?”.