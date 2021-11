Dankzij Mahmut mogen boa’s hoofddoek of keppel dragen: ‘Ik zag de passie in haar ogen. Maar zo groot was ook haar teleurstelling’

Handhavers en toezichthouders mogen in Utrecht vanaf juni 2022 een hoofddoek of een keppel dragen. Daar heeft Mahmut Sungur, fractievoorzitter van DENK Utrecht, voor gezorgd. Niet iedereen is het hier mee eens, bijvoorbeeld de Bond van boa’s, maar Sungur trekt zich daar niets van aan. Metro sprak met hem over zijn triggers, de aanleiding en zijn toekomstbeeld.

„Ik kwam er eigenlijk nog niet zo heel lang geleden achter dat er ook bij de handhaving sprake is van een kledingvoorschrift”, vertelt Sungur. „De discussie of er hoofddoeken bij de politie gedragen mag worden speelt al een lange tijd bij onze fractie. Daar maken wij ons ook hard voor. Maar we vroegen ons ook af: ‘Hoe zit het eigenlijk bij handhaving en toezicht?’” De fractievoorzitter kwam er toen achter dat ook voor deze beroepsgroep een strenge kledingvoorschrift geldt. Geen hoofddoeken en geen keppels. „Dat kan in 2021 echt niet meer”, vindt Sungur.

Handhavers mogen hoofddoek of keppel dragen

Maar hoe begon dit verhaal? Sungur vertelt het verhaal van een vrouw die hij ontmoette, die heel graag bij de politie wilde. Ze droeg een hoofddoek, waardoor zij haar droom niet kon waarmaken. „Ik zag de passie in haar ogen”, vertelt hij. „En zo sterk als die passie was, zo groot was ook haar teleurstelling.” Dat triggerde hem om actie te ondernemen. „Vanwege haar identiteit kon ze niet doen wat ze het leukste vond. Ze voelde zich erg buitengesloten en dat deed pijn. Ik vind dat niet bij Utrecht passen, maar ook niet bij dit land. Niet in 2021.” Het veranderen van de kledingvoorschriften van boa’s is een eerste stap in de juiste richting.

De Bond voor boa’s is dus niet bepaald blij met het besluit van de gemeente Utrecht. Ze noemen deze ontwikkeling een „oplossing voor een niet bestaand probleem”. Ook is het dragen van een hoofddoek of keppel volgens hen „onwenselijk”.

DENK heeft geen onderzoek uitgevoerd voordat ze deze motie indiende: hoeveel mensen daadwerkelijk behoefte hadden aan deze verandering, weten we dus niet. Maar daar gaat het volgens Sungur ook helemaal niet om. „Kan je mensen vanwege een deel van hen identiteit uitsluiten; dat is het belangrijkste. Dit is geen vraagstuk over behoefte en over meningen. Dit is een vraagstuk over gelijkwaardigheid in Nederland. Mensen verdienen gelijke kansen en inclusiviteit is belangrijk. Ook op de werkvloer.”

‘Als het bij de handhaving kan, kan het ook bij politie’

Volgens Sungur zijn veel mensen positief over dit besluit. „In Rotterdam en Amsterdam is er ook een motie aangenomen, ik krijg veel reacties van andere partijen die zeggen dat ik hen heb geïnspireerd en Utrechtse handhavers reageren positief op de verandering.” Hij heeft grote hoop dat de verandering breder doorgezet zal worden. Zijn ambitie is dat de kledingvoorschriften van de politie wordt veranderd. „Als het bij de handhaving kan, kan het ook bij de politie.”

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus zal het besluit van de Utrechtse gemeenteraad niet tegenhouden. „Gemeentes gaan over hun eigen werknemers”, vindt hij namelijk. Hij had wel in verzet kunnen komen, maar hij ziet het als een „lokale aangelegenheid”. Ondertussen wacht hij het definitieve plan af.

Vanaf juni 2022 kan je handhavers en toezichthouders officieel in Utrecht met hoofddoek of met keppels rond zien lopen. Dat duurt nog best lang, maar volgens Sungur is dit nodig. „De burgermeester heeft aangegeven dat ze deze tijd nodig heeft. We vinden het belangrijk dat dit proces goed verloopt en dat we dit goed gaan vormgeven. Daar nemen we nu even de tijd voor.”