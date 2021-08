Ophef over controversieel besluit asielkinderen van Broekers-Knol: ‘Schaamteloos’

Op sociale media stromen boze reacties binnen op het nieuwe beleid van demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie. Zonder de Tweede Kamer in te lichten, heeft zij een nieuw beleid doorgevoerd waar honderden asielkinderen de dupe van worden. Dat blijkt uit interne IND-stukken die NRC heeft ingezien.

Volgens VluchtelingenWerk Nederland zorgt het nieuwe beleid ervoor dat gezinnen van vluchtelingen verscheurd blijven en dat honderden kinderen hun ouders nooit meer zullen zien. De organisatie stelt dat het beleid in strijd is met Europese en internationale afspraken die zijn gemaakt over de opvang van asielkinderen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“De maatregel is doorgedrukt door demissionair staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol (VVD) tegen het advies van de top van de IND in, zo melden bronnen.” https://t.co/WxehbJCNjC — Jacobine (@JacobineSdJ) August 22, 2021

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND beschouwt sinds november van vorig jaar alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’ers) niet meer als alleenstaand, als zij in Nederland opgevangen kunnen worden door een familielid. Daardoor hebben kinderen geen recht meer op het nareizen van ouders, broers en zusjes. De maatregel zou een einde moeten maken aan het vooruitsturen van minderjarigen als ‘kwartiermaker’ voor asiel voor de rest van het gezin in Nederland. Dat is in het verleden wel gebeurd.

Broekers-Knol negeert advies van IND

De maatregel heeft al ongeveer tweehonderd amv’ers getroffen. Broekers-Knol zou het beleid doorgevoerd hebben tegen het advies van de IND in. Hier wist de Tweede Kamer niets van af en daarom vragen zij opheldering. VluchtelingenWerk: „We zijn er verbolgen over. Dit heeft enorme gevolgen voor de levens van honderden kinderen die al zoveel hebben meegemaakt en die hun ouders juist zo hard nodig hebben. We vinden het buitengewoon ernstig dat de staatssecretaris dit heeft doorgeduwd.”

VluchtelingenWerk roept de Tweede Kamer met klem op om de demissionair staatssecretaris te corrigeren. De organisatie zal zich met anderen gaan inspannen om er voor te zorgen dat asielkinderen alsnog met hun ouders herenigd worden.

‘Schaamteloos’

Volgens boze twitteraars handelt de demissionair staatssecretaris van Justitie niet uit onvermogen, maar is haar besluit juist tactisch genomen. Zo stelt een bezorgde Twitteraar: „Als Ankie Broekers-Knol tegen het advies van de IND in, zonder de Kamer te informeren, maatregelen door kan drukken. Wat heeft het woord demissionair dan eigenlijk nog voor betekenis?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Ankie Broekers-Knol tegen het advies van de IND in, zonder de Kamer te informeren, maatregelen door kan drukken. Wat heeft het woord demissionair dan eigenlijk nog voor betekenis? — Maarten Hopman (@maartenhopman94) August 23, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

1/2

Ankie Broekers-Knol is schaamteloos. Eerst de Moriadeal met maar 100 vluchtelingen. Het duurde eeuwig en het ging ten koste van anderen. Vervolgens uitstelgedrag bij Afghanistan en onmogelijke bureaucratie voor mensen die Nederland hebben geholpen en vrezen voor hun leven. — Jorien Migchielsen (@JorienEindhoven) August 23, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het lot van je kinderen zal in handen liggen van een harteloze trien als Ankie Broekers-Knol — Peter van Vliet (@brusselmans) August 23, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet denken dat Ankie Broekers-Knol handelt uit onvermogen of onvoorschilligheid. Ze weet exact wat ze doet. En waarom. — Geert van Boxtel (@GeertvanBoxtel) August 23, 2021

Ook noemt het boze publiek de demissionair staatssecretaris van Justitie een ‘harteloze trien’ en ‘schaamteloos’. Een andere Twitteraar zegt blij te zijn met de onderzoeksjournalistiek. Daarmee doelt ze op NRC, die de informatie in handen heeft gekregen dankzij het speurwerk in de interne stukken van het IND. Veel mensen op Twitter hopen dat de Tweede Kamer dit zo snel mogelijk gaat oplossen.