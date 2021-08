‘Luid en duidelijk tegengeluid’ met regenboogvlaggen na brand in studentenflat

Na de brand in een studentenflat in Amsterdam is een inzamelingsactie opgezet om zoveel mogelijk regenboogvlaggen op te hangen in de buurt. Met de actie willen de initiatiefnemers een statement maken tegen anti-lhbti-geweld. Er is inmiddels al ruim 4700 euro gedoneerd aan de initiatiefnemers.

In de studentenflat in Amsterdam woedde vrijdagochtend vroeg een grote brand op de achtste etage. Vier mensen raakten gewond. Eén van hen ligt nog met brandwonden in het ziekenhuis. De politie houdt rekening met brandstichting. Ook op andere plekken in de flat is geprobeerd brand te stichten. De brandstichtingen lijken gericht op regenboogvlaggen in de flat. Eerder liep een regenboogvlag in de flat ook al brandschade op, bevestigt een woordvoerster. Dit incident wordt meegenomen in het onderzoek.



Brand in flat Amsterdam lijkt aangestoken, verband met Pride-vlaggen vermoed https://t.co/1gUj69zqHK pic.twitter.com/X2xCPyNCRr — NH Nieuws (@NHNieuws) August 20, 2021

Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Het is nog niet duidelijk of er al een verdachte op het oog is. Diverse getuigen hebben zich inmiddels gemeld bij de politie, ook met beeldmateriaal. Ondanks de verschillende getuigenissen laat recherche weten dat mensen zich nog steeds kunnen melden als ze iets hebben gezien of beelden hebben van de mogelijke brandstichters.

Streefbedrag voor regenboogvlaggen al gehaald

Het streefbedrag van 3000 euro voor de inzamelingsactie is inmiddels dus ruimschoots gehaald. Stadsdeel West doneerde de eerste 1000 euro. „Het is tijd voor een luid en duidelijk tegengeluid”, schrijven de initiatiefnemers van de actie. „Laten we gezamenlijk opstaan tegen intolerantie en massaal de regenboogvlag uithangen in West. Om te laten zien dat je één vlag kan vernielen, maar er vervolgens tien voor in de plaats komen. En om aan iedereen duidelijk te maken dat West een stadsdeel is waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we pal staan voor ieders veiligheid.”

Met het geld moeten zoveel mogelijk regenboogvlaggen en posters worden gekocht. Ze zijn binnenkort voor iedereen gratis op te halen bij het stadsdeelkantoor in Amsterdam-West.

Anti-lhbti-geweld aan orde van de dag

Vorige maand lieten lhbti+’ers in een onderzoek van EenVandaag weten dat Nederland minder voorop loopt als het gaat om acceptatie van de gemeenschap. Vorig jaar vond 48 procent van de ondervraagden van het onderzoek dat Nederland voorop loopt, nu is dat 32 procent.

Negatieve reacties blijken nog altijd aan de orde van de dag te zijn. Voor het derde jaar op rij geeft vier op de tien lhbti+’ers aan negatief gedrag te hebben meegemaakt, omdat ze zijn wie ze zijn. Vaak gaat het om naroepen en discriminerende opmerkingen. Maar ondervraagden melden ook situaties waarin zij werden bespuugd, geslagen of geschopt.

Vorige maand vond er ook een anti-lhbti+-incident plaats in Amstelveen. Toen werd de 14-jarige Frédérique werd mishandeld door kinderen van haar leeftijd. Een actie voor steun leverde al 30.000 kaarten op.